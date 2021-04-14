Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/shtraf-1728282157.html
В России упростят взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД
В России упростят взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД
Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:20
2021-04-14T17:20
россия
дмитрий аристов
авто
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698415_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ce00d3e6abd0dad6d55ad50d38624a07.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного производства.В марте 2020 года глава минюста указывал, что для улучшения качества принудительного исполнения нужно рассмотреть возможность взыскания административных штрафов на небольшие суммы в упрощенном порядке без возбуждения исполнительного производства.Министр подчеркнул, что введение упрощенного механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД. Это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы.Ранее глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов также сообщал о готовящихся изменениях в законодательство РФ, предусматривающих упрощенный механизм взыскания административных штрафов ГИБДД, не превышающих трех тысяч рублей. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного производства.
https://ria.ru/20210403/nakazanie-1604080834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698415_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_7ec4ef7b69720af1593374e2c95bad53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий аристов, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

В России упростят взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД

17:20 14.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного производства.

"Обозначу основные задачи по ФССП на текущий год. Это: создание реестра, содержащего сведения об исполнительных документах; введение упрощенного порядка исполнения требований по штрафам за правонарушения в области дорожного движения…" - сказал Чуйченко в среду на итоговой коллегии министерства.

В марте 2020 года глава минюста указывал, что для улучшения качества принудительного исполнения нужно рассмотреть возможность взыскания административных штрафов на небольшие суммы в упрощенном порядке без возбуждения исполнительного производства.
Министр подчеркнул, что введение упрощенного механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД. Это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы.
Комплекс автофиксации нарушений ПДД - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 12:43
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
Ранее глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов также сообщал о готовящихся изменениях в законодательство РФ, предусматривающих упрощенный механизм взыскания административных штрафов ГИБДД, не превышающих трех тысяч рублей. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного производства.
 
РоссияДмитрий АристовАвтоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния