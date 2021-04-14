В России упростят взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного производства.
"Обозначу основные задачи по ФССП на текущий год. Это: создание реестра, содержащего сведения об исполнительных документах; введение упрощенного порядка исполнения требований по штрафам за правонарушения в области дорожного движения…" - сказал Чуйченко в среду на итоговой коллегии министерства.
В марте 2020 года глава минюста указывал, что для улучшения качества принудительного исполнения нужно рассмотреть возможность взыскания административных штрафов на небольшие суммы в упрощенном порядке без возбуждения исполнительного производства.
Министр подчеркнул, что введение упрощенного механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД. Это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы.
Ранее глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов также сообщал о готовящихся изменениях в законодательство РФ, предусматривающих упрощенный механизм взыскания административных штрафов ГИБДД, не превышающих трех тысяч рублей. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного производства.