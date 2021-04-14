https://ria.ru/20210414/shtraf-1728282157.html

В России упростят взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД

В России упростят взыскание мелких штрафов за нарушение ПДД

Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:20

2021-04-14T17:20

2021-04-14T17:20

россия

дмитрий аристов

авто

министерство юстиции рф (минюст россии)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) упростят порядок взысканий по небольшим штрафам за нарушение ПДД без исполнительного производства.В марте 2020 года глава минюста указывал, что для улучшения качества принудительного исполнения нужно рассмотреть возможность взыскания административных штрафов на небольшие суммы в упрощенном порядке без возбуждения исполнительного производства.Министр подчеркнул, что введение упрощенного механизма позволит обеспечить централизованное исполнение центральным аппаратом службы судебных приставов более 30 миллионов исполнительных производств, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД. Это на треть уменьшит нагрузку на территориальные органы службы.Ранее глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов также сообщал о готовящихся изменениях в законодательство РФ, предусматривающих упрощенный механизм взыскания административных штрафов ГИБДД, не превышающих трех тысяч рублей. Упрощенный порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного производства.

https://ria.ru/20210403/nakazanie-1604080834.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий аристов, авто, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество