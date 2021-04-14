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В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу алкоголя в интернете
В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу алкоголя в интернете
Депутаты от думской фракции партии "Единая Россия" предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете, следует из электронной базы... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:04
2021-04-14T17:30
владимир афонский
виталий милонов
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госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты от думской фракции партии "Единая Россия" предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете, следует из электронной базы нижней палаты парламента.Изменения вносятся в закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Авторами законодательной инициативы выступили депутаты ГД Виталий Милонов и Владимир Афонский.Законопроект предлагает ввести ответственность за рекламу алкоголя в интернете. Граждане за подобное нарушение обязаны будут заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 100 до 500 тысяч рублей."Несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в сети "Интернет" продолжает расти, а реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html
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владимир афонский, виталий милонов, россия, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу алкоголя в интернете

17:04 14.04.2021 (обновлено: 17:30 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты от думской фракции партии "Единая Россия" предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Авторами законодательной инициативы выступили депутаты ГД Виталий Милонов и Владимир Афонский.
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Законопроект предлагает ввести ответственность за рекламу алкоголя в интернете. Граждане за подобное нарушение обязаны будут заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 100 до 500 тысяч рублей.
"Несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в сети "Интернет" продолжает расти, а реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей", - говорится в пояснительной записке законопроекта.
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