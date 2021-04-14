https://ria.ru/20210414/shtraf-1728279331.html

В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу алкоголя в интернете

В Госдуме предложили ввести штрафы за рекламу алкоголя в интернете

Депутаты от думской фракции партии "Единая Россия" предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете, следует из электронной базы... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:04

2021-04-14T17:04

2021-04-14T17:30

владимир афонский

виталий милонов

россия

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутаты от думской фракции партии "Единая Россия" предложили ввести штрафы до 500 тысяч рублей за рекламу алкоголя в интернете, следует из электронной базы нижней палаты парламента.Изменения вносятся в закон "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Авторами законодательной инициативы выступили депутаты ГД Виталий Милонов и Владимир Афонский.Законопроект предлагает ввести ответственность за рекламу алкоголя в интернете. Граждане за подобное нарушение обязаны будут заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица - от 100 до 500 тысяч рублей."Несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в сети "Интернет" продолжает расти, а реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

https://ria.ru/20210404/alkogol-1603841017.html

https://ria.ru/20201215/alkogol-1589365149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир афонский, виталий милонов, россия, госдума рф, единая россия, общество