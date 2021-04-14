https://ria.ru/20210414/shtraf-1728269851.html

Mail.ru обжаловал два штрафа за неудаление запрещенного контента

Mail.ru обжаловал два штрафа за неудаление запрещенного контента

Компания Mail.ru Group обжаловала два постановления о штрафах на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента в соцсети "Одноклассники",... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:27

2021-04-14T16:27

2021-04-14T16:27

россия

одноклассники

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

mail.ru group

технологии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Компания Mail.ru Group обжаловала два постановления о штрафах на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента в соцсети "Одноклассники", сообщили РИА Новости в суде.Как ранее заявили агентству в пресс-службе суда, Mail.ru оштрафовали на 4 миллиона рублей за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.Twitter по итогу рассмотрения трех протоколов обязали уплатить почти 9 миллионов рублей, TikTok оштрафовали на 2,6 миллиона рублей.По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ компаниям грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210409/vkontakte-1727610677.html

https://ria.ru/20210406/shtraf-1604431571.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mail.ru group, технологии