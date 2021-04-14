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https://ria.ru/20210414/shtraf-1728269851.html
Mail.ru обжаловал два штрафа за неудаление запрещенного контента
Mail.ru обжаловал два штрафа за неудаление запрещенного контента
Компания Mail.ru Group обжаловала два постановления о штрафах на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента в соцсети "Одноклассники",... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:27
2021-04-14T16:27
россия
одноклассники
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
mail.ru group
технологии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Компания Mail.ru Group обжаловала два постановления о штрафах на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента в соцсети "Одноклассники", сообщили РИА Новости в суде.Как ранее заявили агентству в пресс-службе суда, Mail.ru оштрафовали на 4 миллиона рублей за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.Twitter по итогу рассмотрения трех протоколов обязали уплатить почти 9 миллионов рублей, TikTok оштрафовали на 2,6 миллиона рублей.По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ компаниям грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210409/vkontakte-1727610677.html
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россия, одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mail.ru group, технологии

Mail.ru обжаловал два штрафа за неудаление запрещенного контента

16:27 14.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд компании Mail.ru Group
Стенд компании Mail.ru Group - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Компания Mail.ru Group обжаловала два постановления о штрафах на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента в соцсети "Одноклассники", сообщили РИА Новости в суде.
"Постановления судебного участка номер 345 от 4 марта обжалованы", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявили агентству в пресс-службе суда, Mail.ru оштрафовали на 4 миллиона рублей за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях.
Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.
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По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ компаниям грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
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РоссияОдноклассникиФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Mail.Ru GroupТехнологии
 
 
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