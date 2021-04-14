https://ria.ru/20210414/shtraf-1728269851.html
Mail.ru обжаловал два штрафа за неудаление запрещенного контента
Mail.ru обжаловал два штрафа за неудаление запрещенного контента
Компания Mail.ru Group обжаловала два постановления о штрафах на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента в соцсети "Одноклассники",... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:27
2021-04-14T16:27
2021-04-14T16:27
россия
одноклассники
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
mail.ru group
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155041/96/1550419666_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_e04bad3c3c7cca70aef0f20390e1c920.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Компания Mail.ru Group обжаловала два постановления о штрафах на общую сумму 4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента в соцсети "Одноклассники", сообщили РИА Новости в суде.Как ранее заявили агентству в пресс-службе суда, Mail.ru оштрафовали на 4 миллиона рублей за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несогласованных акциях.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.Twitter по итогу рассмотрения трех протоколов обязали уплатить почти 9 миллионов рублей, TikTok оштрафовали на 2,6 миллиона рублей.По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ компаниям грозил штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210409/vkontakte-1727610677.html
https://ria.ru/20210406/shtraf-1604431571.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155041/96/1550419666_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_440513507fbd3101f023be06bd1a59ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одноклассники, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), mail.ru group, технологии