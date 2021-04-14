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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210414/sfu-1727550537.html
Ученые рассказали, как ветка сосны очистит воду от 99 процентов бактерий
Ученые рассказали, как ветка сосны очистит воду от 99 процентов бактерий
Эффективный фильтр для воды из обычной древесины смогли изготовить ученые Массачусетского технологического института (США). Методика изготовления была... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:00
2021-04-14T10:09
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
массачусетский технологический институт
сибирский федеральный университет
оон
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Эффективный фильтр для воды из обычной древесины смогли изготовить ученые Массачусетского технологического института (США). Методика изготовления была опубликована в журнале Nature communications. Значение разработки объяснила РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории комплексных исследований динамики лесов Евразии НИЧ Сибирского федерального университета (СФУ) Мария Табакова. Дефицит питьевой воды – одна из глобальных проблем, которая в развивающихся странах стоит особенно остро из-за отсутствия нужной инфраструктуры. По данным ООН, 2,2 миллиона человек ежегодно умирают от заболеваний, вызванных отсутствием безопасной питьевой воды.Сегодня на мировом рынке представлено множество технологий очистки воды, многие из которых, по словам ученых СФУ, имеют заметные недостатки. Системы, основанные на очистке хлором, хорошо работают в больших масштабах, но являются дорогостоящими. Кипячение воды для удаления загрязнений требует большого количества топлива. Мембранные фильтры дороги, требуют насоса и могут легко засориться.В статье, опубликованной в журнале Nature communications, исследователи из США показали, что небольшой кусок ксилемы – молодой древесины, лежащей непосредственно под корой, – может отфильтровать из воды более 99 процентов бактерий, в том числе кишечную палочку. Авторы разработки уверены, что ксилема нецветущих деревьев, таких как сосна и гинкго, является недорогим и эффективным материалом для фильтрации воды, особенно в сельских районах.Фильтрующие ксилемные картриджи изготавливаются в несколько этапов: ветки или стволы очищаются от коры, нарезаются до необходимых размеров, затем подвергаются термической обработке, обработке этанолом и сушке.“Обработка предотвращает разрушение стенок трахеид, по которым движется жидкость. Скорее всего, это будет производственный товар, нежели самодельный, но с очень доступной ценой”, – объяснила Табакова. Голосеменные растения – такие как сосна, кедр, ель – лучше подходят для создания фильтров, чем покрытосеменные или цветковые, отметили ученые. Для каждого региона авторы исследования предлагают использовать свои виды хвойных. Например, для России оптимальными будут такие виды, как сосна обыкновенная, сосна черная, ель обыкновенная, лиственница даурская, плосковеточник восточный, пихта сахалинская.Созданный прототип фильтрует воду со скоростью литр в час. Авторы технологии предполагают замену фильтров либо ежедневно, либо еженедельно, в зависимости от потребностей хозяйства.
https://ria.ru/20210323/sfu-1602301257.html
https://ria.ru/20200810/1575486348.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, массачусетский технологический институт, сибирский федеральный университет, оон

Ученые рассказали, как ветка сосны очистит воду от 99 процентов бактерий

09:00 14.04.2021 (обновлено: 10:09 14.04.2021)
 
© Depositphotos / skat_36Турист пьет воду
Турист пьет воду - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / skat_36
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Эффективный фильтр для воды из обычной древесины смогли изготовить ученые Массачусетского технологического института (США). Методика изготовления была опубликована в журнале Nature communications. Значение разработки объяснила РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории комплексных исследований динамики лесов Евразии НИЧ Сибирского федерального университета (СФУ) Мария Табакова.
Дефицит питьевой воды – одна из глобальных проблем, которая в развивающихся странах стоит особенно остро из-за отсутствия нужной инфраструктуры. По данным ООН, 2,2 миллиона человек ежегодно умирают от заболеваний, вызванных отсутствием безопасной питьевой воды.
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23 марта, 03:00Наука
Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
Сегодня на мировом рынке представлено множество технологий очистки воды, многие из которых, по словам ученых СФУ, имеют заметные недостатки. Системы, основанные на очистке хлором, хорошо работают в больших масштабах, но являются дорогостоящими. Кипячение воды для удаления загрязнений требует большого количества топлива. Мембранные фильтры дороги, требуют насоса и могут легко засориться.
В статье, опубликованной в журнале Nature communications, исследователи из США показали, что небольшой кусок ксилемы – молодой древесины, лежащей непосредственно под корой, – может отфильтровать из воды более 99 процентов бактерий, в том числе кишечную палочку.

“Среди загрязнителей воды самые смертоносные имеют биологическое происхождение – это патогенные бактерии, вирусы, простейшие и паразиты. Ксилемный фильтр эффективно справляется с биологическими загрязнителями, а так же с взесями, например, глиной. Вода при этом приобретает большую прозрачность”, – рассказала Мария Табакова.

Авторы разработки уверены, что ксилема нецветущих деревьев, таких как сосна и гинкго, является недорогим и эффективным материалом для фильтрации воды, особенно в сельских районах.
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10 августа 2020, 03:00Наука
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Фильтрующие ксилемные картриджи изготавливаются в несколько этапов: ветки или стволы очищаются от коры, нарезаются до необходимых размеров, затем подвергаются термической обработке, обработке этанолом и сушке.
“Обработка предотвращает разрушение стенок трахеид, по которым движется жидкость. Скорее всего, это будет производственный товар, нежели самодельный, но с очень доступной ценой”, – объяснила Табакова.
Голосеменные растения – такие как сосна, кедр, ель – лучше подходят для создания фильтров, чем покрытосеменные или цветковые, отметили ученые. Для каждого региона авторы исследования предлагают использовать свои виды хвойных. Например, для России оптимальными будут такие виды, как сосна обыкновенная, сосна черная, ель обыкновенная, лиственница даурская, плосковеточник восточный, пихта сахалинская.
Созданный прототип фильтрует воду со скоростью литр в час. Авторы технологии предполагают замену фильтров либо ежедневно, либо еженедельно, в зависимости от потребностей хозяйства.
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НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМассачусетский технологический институтСибирский федеральный университетООН
 
 
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