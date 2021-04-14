https://ria.ru/20210414/serbiya-1728316912.html

В Сербии расфасовали первые пробные дозы "Спутника V"

В Сербии расфасовали первые пробные дозы "Спутника V"

В Институте вакцин и вирусологии Сербии в присутствии российской стороны расфасовали первые пробные дозы вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:39

2021-04-14T20:39

2021-04-14T20:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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российский фонд прямых инвестиций

сербия

в мире

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БЕЛГРАД, 14 апр - РИА Новости. В Институте вакцин и вирусологии Сербии в присутствии российской стороны расфасовали первые пробные дозы вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович."Сегодня в присутствии специалистов из РФПИ, Минпромторга РФ и российской фармацевтической компании "Генериум" в институте "Торлак" осуществлено наполнение первой серии контрольных доз вакцины "Спутник V", с 20 мая начинается производство", - написал сербский министр в Twitter.Ранее он рассказал, что первым этапом станет расфасовка, а полный цикл производства препарата для иммунизации планируется наладить в Сербии до конца этого года.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире