В Сербии расфасовали первые пробные дозы "Спутника V"
20:39 14.04.2021 (обновлено: 20:40 14.04.2021)
© РИА Новости / Евгений БиятовАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
БЕЛГРАД, 14 апр - РИА Новости. В Институте вакцин и вирусологии Сербии в присутствии российской стороны расфасовали первые пробные дозы вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Ненад Попович.
"Сегодня в присутствии специалистов из РФПИ, Минпромторга РФ и российской фармацевтической компании "Генериум" в институте "Торлак" осуществлено наполнение первой серии контрольных доз вакцины "Спутник V", с 20 мая начинается производство", - написал сербский министр в Twitter.
Данас је у присуству стручњака из Руског фонда директних инвестиција @rdif_press Владе Русије @minpromtorg_rus и руске фармацеутске компаније Генеријум у Институту Торлаку извршено пуњење прве серије контролних доза вакцине @sputnikvaccine. Од 20. маја креће производња! https://t.co/Ser8KIIO5h pic.twitter.com/tQujeC1HQx— Nenad Popović (@npopovicSNP) April 14, 2021
Ранее он рассказал, что первым этапом станет расфасовка, а полный цикл производства препарата для иммунизации планируется наладить в Сербии до конца этого года.