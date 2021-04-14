https://ria.ru/20210414/serbiya-1728305917.html

Сербия запустила производство "Спутника V"

Сербия запустила производство "Спутника V"

Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" запущено в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", в будущем возможен экспорт в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T19:04

2021-04-14T19:04

2021-04-14T19:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

сербия

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" запущено в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", в будущем возможен экспорт в страны региона, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В фонде отметили, что "в дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона". Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года."В соответствии с договоренностями, достигнутыми между РФПИ и Институтом "Торлак", в Сербии в короткие сроки осуществлен успешный запуск производства вакцины "Спутник V". Сербия стала первым европейским государством, которое приступило к производству российской вакцины. С начала текущего года препарат активно применяется для вакцинации населения, а благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации смогут быть существенно увеличены", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

https://ria.ru/20210414/belorussiya-1728301161.html

сербия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире