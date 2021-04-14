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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/serbiya-1728305917.html
Сербия запустила производство "Спутника V"
Сербия запустила производство "Спутника V"
Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" запущено в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", в будущем возможен экспорт в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:04
2021-04-14T19:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сербия
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" запущено в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", в будущем возможен экспорт в страны региона, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В фонде отметили, что "в дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона". Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года."В соответствии с договоренностями, достигнутыми между РФПИ и Институтом "Торлак", в Сербии в короткие сроки осуществлен успешный запуск производства вакцины "Спутник V". Сербия стала первым европейским государством, которое приступило к производству российской вакцины. С начала текущего года препарат активно применяется для вакцинации населения, а благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации смогут быть существенно увеличены", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире

Сербия запустила производство "Спутника V"

19:04 14.04.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" запущено в Сербии на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", в будущем возможен экспорт в страны региона, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. Таким образом, Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам", - подчеркнули в РФПИ.

В фонде отметили, что "в дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона". Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года.
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"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между РФПИ и Институтом "Торлак", в Сербии в короткие сроки осуществлен успешный запуск производства вакцины "Спутник V". Сербия стала первым европейским государством, которое приступило к производству российской вакцины. С начала текущего года препарат активно применяется для вакцинации населения, а благодаря налаживанию локального производства масштабы вакцинации смогут быть существенно увеличены", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийСербияВ мире
 
 
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