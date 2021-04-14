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В Чувашии задержали пермского тренера по боксу за сбыт наркотиков
В Чувашии задержали пермского тренера по боксу за сбыт наркотиков
Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков, у спортсмена дома найдено еще около пяти килограмм "синтетики", сообщается на сайте РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:25
2021-04-14T16:25
россия
новочебоксарск
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков, у спортсмена дома найдено еще около пяти килограмм "синтетики", сообщается на сайте "МВД Медиа".По предварительной информации ведомства, тренер приехал из Марий Эл в Чувашию. Он оборудовал три тайника с наркотиками в пригороде Новочебоксарска, после чего был схвачен оперативниками. При осмотре тайников там найдено около 300 грамм мефедрона. В рамках расследования дела чувашские полицейские выехали в Пермский край и из квартиры спортсмена изъяли почти 5 килограмм синтетических наркотиков.Кроме того, наркополицейские Чувашии выяснили, что в Марий Эл злоумышленник организовал еще несколько тайников, и передали эту информацию своим коллегам."Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков… В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере). Фигурант заключён под стражу", — говорится в сообщении.Уточняется, что ранее 33-летний приверженец здорового образа жизни в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210405/zakon-1604315623.html
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россия, новочебоксарск, пермский край, происшествия

В Чувашии задержали пермского тренера по боксу за сбыт наркотиков

16:25 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков, у спортсмена дома найдено еще около пяти килограмм "синтетики", сообщается на сайте "МВД Медиа".
По предварительной информации ведомства, тренер приехал из Марий Эл в Чувашию. Он оборудовал три тайника с наркотиками в пригороде Новочебоксарска, после чего был схвачен оперативниками. При осмотре тайников там найдено около 300 грамм мефедрона. В рамках расследования дела чувашские полицейские выехали в Пермский край и из квартиры спортсмена изъяли почти 5 килограмм синтетических наркотиков.
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Кроме того, наркополицейские Чувашии выяснили, что в Марий Эл злоумышленник организовал еще несколько тайников, и передали эту информацию своим коллегам.
"Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков… В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере). Фигурант заключён под стражу", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что ранее 33-летний приверженец здорового образа жизни в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
 
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