https://ria.ru/20210414/sbyt-1728268853.html

В Чувашии задержали пермского тренера по боксу за сбыт наркотиков

В Чувашии задержали пермского тренера по боксу за сбыт наркотиков

Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков, у спортсмена дома найдено еще около пяти килограмм "синтетики", сообщается на сайте РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:25

2021-04-14T16:25

2021-04-14T16:25

россия

новочебоксарск

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 14 апр - РИА Новости. Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков, у спортсмена дома найдено еще около пяти килограмм "синтетики", сообщается на сайте "МВД Медиа".По предварительной информации ведомства, тренер приехал из Марий Эл в Чувашию. Он оборудовал три тайника с наркотиками в пригороде Новочебоксарска, после чего был схвачен оперативниками. При осмотре тайников там найдено около 300 грамм мефедрона. В рамках расследования дела чувашские полицейские выехали в Пермский край и из квартиры спортсмена изъяли почти 5 килограмм синтетических наркотиков.Кроме того, наркополицейские Чувашии выяснили, что в Марий Эл злоумышленник организовал еще несколько тайников, и передали эту информацию своим коллегам."Пермский тренер по боксу задержан оперативниками Чувашии за сбыт наркотиков… В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные сбыт и производство наркотиков в особо крупном размере). Фигурант заключён под стражу", — говорится в сообщении.Уточняется, что ранее 33-летний приверженец здорового образа жизни в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210405/zakon-1604315623.html

https://ria.ru/20201211/narkotiki-1588745996.html

россия

новочебоксарск

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новочебоксарск, пермский край, происшествия