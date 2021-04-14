https://ria.ru/20210414/sanktsii-1728298707.html

Песков оценил влияние возможных санкций США на встречу Путина и Байдена

Песков оценил влияние возможных санкций США на встречу Путина и Байдена

Если США введут новые санкции против России, это не будет соответствовать словам американского президента Джо Байдена о необходимости выстраивать стабильные... РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-14T18:22

2021-04-14T18:22

2021-04-15T01:04

джо байден

владимир путин

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, это не будет соответствовать словам американского президента Джо Байдена о необходимости выстраивать стабильные отношения между двумя странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.Так он ответил на вопрос о проработке встречи президентов России и США. Он еще раз подчеркнул, что предложение Байдена провести встречу на высшем уровне — новая инициатива.Отвечая на вопрос, продолжится ли проработка встречи, если США примут новые санкции, Песков заявил, что "тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом".Накануне Байден позвонил Владимиру Путину и заявил, что Вашингтон нацелен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Он предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.Новая администрация США уже ввела ряд санкций против Москвы в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. В Белом доме заявляли, что это только начало и последуют новые ограничения.

https://ria.ru/20210414/obespokoennost-1728209184.html

россия

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джо байден, владимир путин, россия, дмитрий песков, сша, в мире