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Песков оценил влияние возможных санкций США на встречу Путина и Байдена
Песков оценил влияние возможных санкций США на встречу Путина и Байдена
Если США введут новые санкции против России, это не будет соответствовать словам американского президента Джо Байдена о необходимости выстраивать стабильные... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-14T18:22
2021-04-15T01:04
джо байден
владимир путин
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, это не будет соответствовать словам американского президента Джо Байдена о необходимости выстраивать стабильные отношения между двумя странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.Так он ответил на вопрос о проработке встречи президентов России и США. Он еще раз подчеркнул, что предложение Байдена провести встречу на высшем уровне — новая инициатива.Отвечая на вопрос, продолжится ли проработка встречи, если США примут новые санкции, Песков заявил, что "тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом".Накануне Байден позвонил Владимиру Путину и заявил, что Вашингтон нацелен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Он предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.Новая администрация США уже ввела ряд санкций против Москвы в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. В Белом доме заявляли, что это только начало и последуют новые ограничения.
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джо байден, владимир путин, россия, дмитрий песков, сша, в мире

Песков оценил влияние возможных санкций США на встречу Путина и Байдена

18:22 14.04.2021 (обновлено: 01:04 15.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, это не будет соответствовать словам американского президента Джо Байдена о необходимости выстраивать стабильные отношения между двумя странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
Так он ответил на вопрос о проработке встречи президентов России и США.
"Никто спешить не будет, важно, чтобы подобные инициатива и слова о необходимости диалога коррелировали с реальными делами", — сказал пресс-секретарь российского президента.
Он еще раз подчеркнул, что предложение Байдена провести встречу на высшем уровне — новая инициатива.
Отвечая на вопрос, продолжится ли проработка встречи, если США примут новые санкции, Песков заявил, что "тогда в меньшей степени слова будут коррелироваться с делом".
Накануне Байден позвонил Владимиру Путину и заявил, что Вашингтон нацелен на выстраивание стабильных и предсказуемых отношений с Москвой. Он предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.
Новая администрация США уже ввела ряд санкций против Москвы в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. В Белом доме заявляли, что это только начало и последуют новые ограничения.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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