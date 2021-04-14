https://ria.ru/20210414/samolety-1728247048.html

США отправили Украине пять военных самолетов, сообщил Патрушев

США отправили Украине пять военных самолетов, сообщил Патрушев

США только за последние дни отправили на Украину более пяти военно-транспортных самолетов, заявил в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:50

2021-04-14T14:50

2021-04-14T16:32

совет безопасности рф

севастополь

николай патрушев

сша

украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. США только за последние дни отправили на Украину более пяти военно-транспортных самолетов, заявил в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Севастополе.По его словам, западные страны во главе с США, "призывая нас не предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокациям".Параллельно Штаты, по его словам, "осуществляют поставку летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих, усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств"."Только за последние дни с американских авиабаз на территорию Украины прибыло более пяти военно-транспортных самолетов", - отметил секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

севастополь

сша

украина

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совет безопасности рф, севастополь, николай патрушев, сша, украина