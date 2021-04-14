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США отправили Украине пять военных самолетов, сообщил Патрушев
США отправили Украине пять военных самолетов, сообщил Патрушев
США только за последние дни отправили на Украину более пяти военно-транспортных самолетов, заявил в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:50
2021-04-14T16:32
совет безопасности рф
севастополь
николай патрушев
сша
украина
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. США только за последние дни отправили на Украину более пяти военно-транспортных самолетов, заявил в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Севастополе.По его словам, западные страны во главе с США, "призывая нас не предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокациям".Параллельно Штаты, по его словам, "осуществляют поставку летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих, усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств"."Только за последние дни с американских авиабаз на территорию Украины прибыло более пяти военно-транспортных самолетов", - отметил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
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совет безопасности рф, севастополь, николай патрушев, сша, украина

США отправили Украине пять военных самолетов, сообщил Патрушев

14:50 14.04.2021 (обновлено: 16:32 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. США только за последние дни отправили на Украину более пяти военно-транспортных самолетов, заявил в среду секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Севастополе.
По его словам, западные страны во главе с США, "призывая нас не предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности на приграничной территории, подталкивают Украину к провокациям".
"Заявляют на словах о своей незаинтересованности в разжигании конфликта, а на самом деле выделяют средства на вооружение украинской армии, наращивают присутствие кораблей в Черном море, планируют серию совместных учений", - сказал Патрушев.
Параллельно Штаты, по его словам, "осуществляют поставку летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих, усиливают разведывательную деятельность на крымском направлении с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств".
"Только за последние дни с американских авиабаз на территорию Украины прибыло более пяти военно-транспортных самолетов", - отметил секретарь Совбеза.
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Совет Безопасности РФСевастопольНиколай ПатрушевСШАУкраина
 
 
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