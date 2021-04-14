https://ria.ru/20210414/sammit-1728312186.html

В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным

В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным

Состоявшийся во вторник телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-14T19:53

2021-04-14T19:53

2021-04-15T04:21

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Состоявшийся во вторник телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Оценивая перспективы проведения будущего саммита с участием Байдена и Путина, Псаки заявила, что США видят в нем возможность обсудить те сферы, где две страны могут успешно работать совместно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/praga-1728278226.html

россия

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2021

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире