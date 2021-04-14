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В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным
В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным
Состоявшийся во вторник телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-14T19:53
2021-04-15T04:21
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Состоявшийся во вторник телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Оценивая перспективы проведения будущего саммита с участием Байдена и Путина, Псаки заявила, что США видят в нем возможность обсудить те сферы, где две страны могут успешно работать совместно.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

В Белом доме назвали разговор Путина и Байдена конструктивным

19:53 14.04.2021 (обновлено: 04:21 15.04.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Состоявшийся во вторник телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина был конструктивным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. Оценивая перспективы проведения будущего саммита с участием Байдена и Путина, Псаки заявила, что США видят в нем возможность обсудить те сферы, где две страны могут успешно работать совместно.
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РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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