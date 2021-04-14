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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите по климату
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите по климату
Решения по участию президента РФ Владимира Путина в организуемом США саммите по климату пока нет, в Москве только начинают получать какие-то данные по... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:16
2021-04-14T12:16
россия
климат
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Решения по участию президента РФ Владимира Путина в организуемом США саммите по климату пока нет, в Москве только начинают получать какие-то данные по организационным вопросам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Только-только мы начинаем получать информацию об организационных и других аспектах, связанных с организацией и проведением этого виртуального саммита. До этого никакой конкретики, к сожалению... был дефицит просто с информацией о том, как будут, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что должно стать итогом, будет ли какой-то заключительный документ, не будет, и так далее и тому подобное. На все эти вопросы только-только мы начинаем получать ответы, мы по-прежнему их изучаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли решение об участии Путина в саммите по климату.
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россия, климат, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите по климату

12:16 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Решения по участию президента РФ Владимира Путина в организуемом США саммите по климату пока нет, в Москве только начинают получать какие-то данные по организационным вопросам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Только-только мы начинаем получать информацию об организационных и других аспектах, связанных с организацией и проведением этого виртуального саммита. До этого никакой конкретики, к сожалению... был дефицит просто с информацией о том, как будут, в какой последовательности, кто выступает, кто председательствует, что должно стать итогом, будет ли какой-то заключительный документ, не будет, и так далее и тому подобное. На все эти вопросы только-только мы начинаем получать ответы, мы по-прежнему их изучаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, принято ли решение об участии Путина в саммите по климату.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 15:05
Сергей Рябков и Джон Салливан обсудили саммит по климату
 
РоссияКлиматДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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