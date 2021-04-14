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Володин назвал Россию свободной страной, где "человек многое значит"
Володин назвал Россию свободной страной, где "человек многое значит"
Современная Россия в отличие от СССР является свободной страной, где отдельный человек многое значит, надо искать ресурсы для развития страны, оно должно... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:19
2021-04-14T15:55
россия
госдума рф
вячеслав володин
юрий гагарин (космонавт)
ссср
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Современная Россия в отличие от СССР является свободной страной, где отдельный человек многое значит, надо искать ресурсы для развития страны, оно должно осуществляться не за счет людей, заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения фотовыставки "Первые в космосе"."Вся страна работала на космос, люди ходили в фуфайках, заработная плата была мизерная. С деревень колхозников не выпускали, паспорта не отдавали. Но люди работали, понимая, что нужно строить социализм, затем коммунизм. Ракету создали, космос стали осваивать. А жизнь людей? А бытовые условия? Очереди, колбасы нет, мяса нет", - сказал Володин, говоря о ситуации в Советском Союзе на заре космической эры."Мы сейчас живем в свободной стране, где человек многое значит. Да, тогда тоже занимались социальными вопросами людей. Но раньше просто не было того, что есть сейчас, когда один человек является частичкой большого информационного пространства. Он может взять и описать ситуацию, она станет достоянием всех", - отметил политик.По его словам, помня о достижениях прошлого, нужно понимать, "какой ценой это далось". "Мы должны осознавать - так, как было раньше, (развиваться) невозможно. Нам надо искать другие ресурсы - не за счет людей", - убежден он.Председатель нижней палаты указал на успехи России в освоении космоса и производстве вооружений, призвав при этом активнее развивать потребительский сектор экономики. "А бытовая техника? Автомобили? А это рабочие места в том числе. А мы сейчас фактически что делаем? Финансируем экономику других стран. Нам надо выходить на эти решения? Нам надо думать и о том, чтобы наши машины были, чтобы их хотели купить. Надо создавать условия. Это задача, которую надо решать параллельно с задачами освоения космоса", - заключил Володин.Фотовыставка, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина, открылась в Госдуме 12 апреля. Она продлится до 23 апреля. Экспозиция посвящена отечественным достижениям в космической сфере и включает более 50 фоторабот о различных этапах покорения околоземного пространства.
https://ria.ru/20210413/volodin-1728071813.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, юрий гагарин (космонавт), ссср

Володин назвал Россию свободной страной, где "человек многое значит"

15:19 14.04.2021 (обновлено: 15:55 14.04.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Современная Россия в отличие от СССР является свободной страной, где отдельный человек многое значит, надо искать ресурсы для развития страны, оно должно осуществляться не за счет людей, заявил в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения фотовыставки "Первые в космосе".
"Вся страна работала на космос, люди ходили в фуфайках, заработная плата была мизерная. С деревень колхозников не выпускали, паспорта не отдавали. Но люди работали, понимая, что нужно строить социализм, затем коммунизм. Ракету создали, космос стали осваивать. А жизнь людей? А бытовые условия? Очереди, колбасы нет, мяса нет", - сказал Володин, говоря о ситуации в Советском Союзе на заре космической эры.
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"Мы сейчас живем в свободной стране, где человек многое значит. Да, тогда тоже занимались социальными вопросами людей. Но раньше просто не было того, что есть сейчас, когда один человек является частичкой большого информационного пространства. Он может взять и описать ситуацию, она станет достоянием всех", - отметил политик.
По его словам, помня о достижениях прошлого, нужно понимать, "какой ценой это далось". "Мы должны осознавать - так, как было раньше, (развиваться) невозможно. Нам надо искать другие ресурсы - не за счет людей", - убежден он.
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Председатель нижней палаты указал на успехи России в освоении космоса и производстве вооружений, призвав при этом активнее развивать потребительский сектор экономики. "А бытовая техника? Автомобили? А это рабочие места в том числе. А мы сейчас фактически что делаем? Финансируем экономику других стран. Нам надо выходить на эти решения? Нам надо думать и о том, чтобы наши машины были, чтобы их хотели купить. Надо создавать условия. Это задача, которую надо решать параллельно с задачами освоения космоса", - заключил Володин.
Фотовыставка, приуроченная к 60-летию полета Юрия Гагарина, открылась в Госдуме 12 апреля. Она продлится до 23 апреля. Экспозиция посвящена отечественным достижениям в космической сфере и включает более 50 фоторабот о различных этапах покорения околоземного пространства.
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинЮрий Гагарин (космонавт)СССР
 
 
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