https://ria.ru/20210414/rosgvardiya-1728189351.html

Путин уволил несколько генералов Росгвардии

Путин уволил несколько генералов Росгвардии

Президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Росгвардии, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:21

2021-04-14T10:21

2021-04-14T11:03

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

александр хинштейн

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Росгвардии, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии соответствующего указа президента, подписанного 12 апреля.Как следует из документа, от занимаемых должностей освобождены заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, начальник договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников, а также начальник управления Федеральной службы войск нацгвардии по Северной Осетии полковника полиции Эльбрус Рамонов. Тем же указом Бабкин уволен с военной службы. Такое же решение президент принял в отношении заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Чувакина.Помимо них, с военной службы уволили бывшего начальника Главного управления связи нацгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, экс-руководителя Главного управления по работе с личным составом нацгвардии генерал-лейтенанта Николая Рябчикова, бывшего главу Финансово-экономического департамента нацгвардии генерал-лейтенанта Вячеслава Савкина и бывшего начальника Пермского военного института генерал-майора Владимира Купавского.Причины кадровых изменений не называются.Тем же указом Путин назначил на различные должности в Росгвардии девять полковников.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр хинштейн, владимир путин