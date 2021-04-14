https://ria.ru/20210414/riga-1728267096.html

В Риге застрелили мужчину

В Риге застрелили мужчину

Мужчину застрелили в его автомобиле в рижском микрорайоне Пурвциемсе, полиция ищет свидетелей, говорится в сообщении Госполиции Латвии в Facebook. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:18

2021-04-14T16:18

2021-04-14T17:34

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РИГА, 14 апр – РИА Новости. Мужчину застрелили в его автомобиле в рижском микрорайоне Пурвциемсе, полиция ищет свидетелей, говорится в сообщении Госполиции Латвии в Facebook.Как сообщает Sputnik Латвия, судя по следам на месте преступления, стрельба началась возле выезда из многоэтажки Astra Lux на улице Г. Астрас. Преступник или преступники преследовали машину до стоянки у Дома мебели. Автомобиль проехался по газону, снес часть ограждения и въехал на заброшенную парковку.Возбуждено уголовное дело.Застрелившие мужчину в Риге передвигались на BMW X5 темного цвета, предположительно, с российскими номерными знаками, сказано в сообщении Государственной полиции Латвии в Facebook.Полиция усиленно проверяет дороги, пытаясь поймать нападавших по горячим следам.Sputnik Латвия сообщил со ссылкой на свои источники, что застреленный мужчина - футбольный агент Роман Беззубов.Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс подтвердил, что личность убитого и его род деятельности установлены, но отказался их раскрывать.

https://ria.ru/20210414/politseyskiy-1728174998.html

https://ria.ru/20210412/moskva-1727929304.html

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Кадры с предполагаемого места убийства мужчины в Риге Полиция сообщает, что убийцы ехали на BMW X5, вероятно с российскими номерами. Местные издания публикуют видео, на котором, предположительно, запечатлено преступление. 2021-04-14T16:18 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, рига, в мире