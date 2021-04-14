В Риге застрелили мужчину
16:18 14.04.2021 (обновлено: 17:34 14.04.2021)
"В районе Пурвциемс произошло убийство. Госполиция ищет водителей, чьи транспортные средства оборудованы видеорегистраторами, которые сегодня, 14 апреля, с 06:30 до 08:30 (совпадает с мск) проезжали по улице Гунара Астрас на участке от улицы Дзелзавас до Деглава", - сказано в сообщении.
Как сообщает Sputnik Латвия, судя по следам на месте преступления, стрельба началась возле выезда из многоэтажки Astra Lux на улице Г. Астрас. Преступник или преступники преследовали машину до стоянки у Дома мебели. Автомобиль проехался по газону, снес часть ограждения и въехал на заброшенную парковку.
Возбуждено уголовное дело.
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Застрелившие мужчину в Риге передвигались на BMW X5 темного цвета, предположительно, с российскими номерными знаками, сказано в сообщении Государственной полиции Латвии в Facebook.
"Нападавших было по меньшей мере двое, они передвигались на черном BMW X5 с тонированными задними стеклами. Правый бок машины был поврежден. Возможно, машина была с российскими номерными знаками", - сказано в сообщении.
Полиция усиленно проверяет дороги, пытаясь поймать нападавших по горячим следам.
Sputnik Латвия сообщил со ссылкой на свои источники, что застреленный мужчина - футбольный агент Роман Беззубов.
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс подтвердил, что личность убитого и его род деятельности установлены, но отказался их раскрывать.
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