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Прокурор запросил более четырех лет колонии рэперу за ДТП на Остоженке
Прокурор запросил более четырех лет колонии рэперу за ДТП на Остоженке
Гособвинитель в прениях сторон запросил более 4 лет колонии рэперу Эльмину Гулиеву, который обвиняется в том, что в состоянии опьянения сбил пешеходов в центре... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:29
2021-04-14T14:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил более 4 лет колонии рэперу Эльмину Гулиеву, который обвиняется в том, что в состоянии опьянения сбил пешеходов в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе.Рэпер Эльмин Гулиев готов полностью возместить исковые требования потерпевших в размере 1,5 миллионов рублей, а также расходы на лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе."Гулиев полностью признаёт исковые требования в рамках уголовного дела",- сказал собеседник агентства.Он уточнил, что потерпевшие просили возместить моральный вред в размере 1,5 миллионов рублей, расходы на лечение и компенсацию утраченного заработка.Дело слушается в особом порядке.Гулиев обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, причем одной женщине оторвало лодыжку.Как сообщалось, экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.
https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html
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москва, происшествия

Прокурор запросил более четырех лет колонии рэперу за ДТП на Остоженке

14:29 14.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения
Музыкант Эльмин Гулиев в Таганском суде, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил более 4 лет колонии рэперу Эльмину Гулиеву, который обвиняется в том, что в состоянии опьянения сбил пешеходов в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе.

"Прокурор запрашивает лишение свободы на срок 4 года и 4 месяца", - сказал он.

Рэпер Эльмин Гулиев готов полностью возместить исковые требования потерпевших в размере 1,5 миллионов рублей, а также расходы на лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе.
"Гулиев полностью признаёт исковые требования в рамках уголовного дела",- сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что потерпевшие просили возместить моральный вред в размере 1,5 миллионов рублей, расходы на лечение и компенсацию утраченного заработка.
Дело слушается в особом порядке.
Гулиев обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, причем одной женщине оторвало лодыжку.
Как сообщалось, экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.
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