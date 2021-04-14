https://ria.ru/20210414/reper-1728241568.html

Прокурор запросил более четырех лет колонии рэперу за ДТП на Остоженке

Прокурор запросил более четырех лет колонии рэперу за ДТП на Остоженке

Гособвинитель в прениях сторон запросил более 4 лет колонии рэперу Эльмину Гулиеву, который обвиняется в том, что в состоянии опьянения сбил пешеходов в центре... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:29

2021-04-14T14:29

2021-04-14T14:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Гособвинитель в прениях сторон запросил более 4 лет колонии рэперу Эльмину Гулиеву, который обвиняется в том, что в состоянии опьянения сбил пешеходов в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе.Рэпер Эльмин Гулиев готов полностью возместить исковые требования потерпевших в размере 1,5 миллионов рублей, а также расходы на лечение, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе."Гулиев полностью признаёт исковые требования в рамках уголовного дела",- сказал собеседник агентства.Он уточнил, что потерпевшие просили возместить моральный вред в размере 1,5 миллионов рублей, расходы на лечение и компенсацию утраченного заработка.Дело слушается в особом порядке.Гулиев обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года на пересечении Остоженки и Померанцева переулка: Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В больницу попали трое пешеходов, получившие переломы и черепно-мозговые травмы, причем одной женщине оторвало лодыжку.Как сообщалось, экспертиза выявила, что Гулиев был за рулем в наркотическом опьянении. Рэпер признал свою вину, но заверил, что "был абсолютно трезвый и ничего не употреблял", добавив, что пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза.

https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html

https://ria.ru/20210414/prichina-1728180129.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия