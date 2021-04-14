В России создадут Единый реестр адвокатов
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ работает над созданием Единого федерального реестра адвокатов России, сообщил на коллегии глава ведомства Константин Чуйченко.
"В 2021 году продолжится работа по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Данным проектом предлагается создать Единый федеральный реестр адвокатов Российской Федерации, который станет единственным официальным и актуальным информационным источником об адвокатах", - сказал Чуйченко.
По его словам, прорабатывается вопрос целесообразности создания Единого федерального реестра адвокатских ордеров.
"Мы не можем не замечать информацию, которая появляется в различных, в том числе и неофициальных источниках, где речь идет о всяческих новых формах работы адвокатов. Хотел бы призвать всех не прятаться за анонимными каналами, а выходить с прямыми инициативами в Министерство юстиции. Мы готовы обсуждать любые идеи, если они не противоречат базовому принципу: адвокатура должна оставаться независимым институтом", - добавил министр.