В России создадут Единый реестр адвокатов

"Мы не можем не замечать информацию, которая появляется в различных, в том числе и неофициальных источниках, где речь идет о всяческих новых формах работы адвокатов. Хотел бы призвать всех не прятаться за анонимными каналами, а выходить с прямыми инициативами в Министерство юстиции. Мы готовы обсуждать любые идеи, если они не противоречат базовому принципу: адвокатура должна оставаться независимым институтом", - добавил министр.