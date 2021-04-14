https://ria.ru/20210414/razgovor-1728219388.html

В Сеть попала запись разговора с "сотрудником CNN" о борьбе с Трампом

В Сеть попала запись разговора с "сотрудником CNN" о борьбе с Трампом

Консервативный портал Project Veritas выложил запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN и рассказавшим о том, как телеканал "боролся" с... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:50

2021-04-14T12:50

2021-04-14T13:16

дональд трамп

cnn (телеканал)

джо байден

сша

общество

в мире

политика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Консервативный портал Project Veritas выложил запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN и рассказавшим о том, как телеканал "боролся" с экс-президентом США Дональдом Трампом и помогал демократу Джо Байдену.Портал во вторник разместил у себя на сайте и в соцсетях ряд видеокадров, снятых на скрытую камеру. На видеозаписи человек, который представлен как технический директор CNN Чарли Честер, в разговоре с журналистом Project Veritas утверждает, что телеканал занимался пропагандой против Трампа. Честер заявил, что цель их работы заключалась в том, чтобы "убрать Трампа с поста".Честер на видеозаписи также рассказывает, как CNN занимался пропагандой и говорил о здоровье Байдена в более положительном ключе, чем о состоянии Трампа. "Рука Трампа дрожала… Мы пригласили множество медицинских специалистов, чтобы они рассказали историю, которая была полностью спекуляцией – о том, что у него (Трампа – ред.) были неврологические проблемы и он сходит с ума. О том, что он ни на что не годен… Я думаю, это пропаганда", - добавил он.Байдена же, по его словам, телеканал представлял как активного человека, занимающегося спортом.Ранее американские СМИ, в числе которых газета Washington Post, упрекали Project Veritas в том, что портал проводит информационные кампании против ряда крупных новостных изданий и групп левого толка.

https://ria.ru/20210413/podlog-1728014203.html

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дональд трамп, cnn (телеканал), джо байден, сша, общество, в мире, политика