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В Сеть попала запись разговора с "сотрудником CNN" о борьбе с Трампом
В Сеть попала запись разговора с "сотрудником CNN" о борьбе с Трампом
Консервативный портал Project Veritas выложил запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN и рассказавшим о том, как телеканал "боролся" с... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:50
2021-04-14T13:16
дональд трамп
cnn (телеканал)
джо байден
сша
общество
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Консервативный портал Project Veritas выложил запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN и рассказавшим о том, как телеканал "боролся" с экс-президентом США Дональдом Трампом и помогал демократу Джо Байдену.Портал во вторник разместил у себя на сайте и в соцсетях ряд видеокадров, снятых на скрытую камеру. На видеозаписи человек, который представлен как технический директор CNN Чарли Честер, в разговоре с журналистом Project Veritas утверждает, что телеканал занимался пропагандой против Трампа. Честер заявил, что цель их работы заключалась в том, чтобы "убрать Трампа с поста".Честер на видеозаписи также рассказывает, как CNN занимался пропагандой и говорил о здоровье Байдена в более положительном ключе, чем о состоянии Трампа. "Рука Трампа дрожала… Мы пригласили множество медицинских специалистов, чтобы они рассказали историю, которая была полностью спекуляцией – о том, что у него (Трампа – ред.) были неврологические проблемы и он сходит с ума. О том, что он ни на что не годен… Я думаю, это пропаганда", - добавил он.Байдена же, по его словам, телеканал представлял как активного человека, занимающегося спортом.Ранее американские СМИ, в числе которых газета Washington Post, упрекали Project Veritas в том, что портал проводит информационные кампании против ряда крупных новостных изданий и групп левого толка.
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дональд трамп, cnn (телеканал), джо байден, сша, общество, в мире, политика

В Сеть попала запись разговора с "сотрудником CNN" о борьбе с Трампом

12:50 14.04.2021 (обновлено: 13:16 14.04.2021)
 
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Консервативный портал Project Veritas выложил запись разговора с человеком, представившимся как сотрудник CNN и рассказавшим о том, как телеканал "боролся" с экс-президентом США Дональдом Трампом и помогал демократу Джо Байдену.
Портал во вторник разместил у себя на сайте и в соцсетях ряд видеокадров, снятых на скрытую камеру. На видеозаписи человек, который представлен как технический директор CNN Чарли Честер, в разговоре с журналистом Project Veritas утверждает, что телеканал занимался пропагандой против Трампа. Честер заявил, что цель их работы заключалась в том, чтобы "убрать Трампа с поста".
"Мы (CNN – ред.) выбили Трампа с должности… Я на 100% уверен, что, если бы не CNN, я не знаю, проголосовали бы (избиратели - ред.) против него" - сказал он.
Честер на видеозаписи также рассказывает, как CNN занимался пропагандой и говорил о здоровье Байдена в более положительном ключе, чем о состоянии Трампа. "Рука Трампа дрожала… Мы пригласили множество медицинских специалистов, чтобы они рассказали историю, которая была полностью спекуляцией – о том, что у него (Трампа – ред.) были неврологические проблемы и он сходит с ума. О том, что он ни на что не годен… Я думаю, это пропаганда", - добавил он.
Байдена же, по его словам, телеканал представлял как активного человека, занимающегося спортом.
Ранее американские СМИ, в числе которых газета Washington Post, упрекали Project Veritas в том, что портал проводит информационные кампании против ряда крупных новостных изданий и групп левого толка.
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