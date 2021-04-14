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Аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве
Аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве
Пыльцевой дождь из-за цветения ольхи и орешника начался в Москве, в воздухе города сейчас высокий уровень аллергенов, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:58
2021-04-14T12:58
2021-04-14T13:05
городское хозяйство москвы
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троицк
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пыльцевой дождь из-за цветения ольхи и орешника начался в Москве, в воздухе города сейчас высокий уровень аллергенов, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.Отмечается, что ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках "Фили", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино" и "Митино". Орешник – в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.
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городское хозяйство москвы, москва, троицк, общество