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Аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве

Аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве

Пыльцевой дождь из-за цветения ольхи и орешника начался в Москве, в воздухе города сейчас высокий уровень аллергенов, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:58

2021-04-14T12:58

2021-04-14T13:05

городское хозяйство москвы

москва

троицк

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пыльцевой дождь из-за цветения ольхи и орешника начался в Москве, в воздухе города сейчас высокий уровень аллергенов, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.Отмечается, что ольха наиболее распространена в районах Ново-Переделкино, Свиблово и городском округе Троицк, парках "Фили", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино" и "Митино". Орешник – в районах Северный и Обручевский, в Измайловском, Воронцовском и Царицынском парках.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, троицк, общество