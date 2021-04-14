https://ria.ru/20210414/putin-1728253689.html
Путин рассказал, как себя чувствует после второй прививки от COVID-19
Путин рассказал, как себя чувствует после второй прививки от COVID-19
Владимир Путин сообщил, что после второй прививки от коронавируса чувствует себя нормально. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:16
2021-04-14T15:16
2021-04-14T19:45
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владимир путин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин сообщил, что после второй прививки от коронавируса чувствует себя нормально.Он добавил, что врачи фиксировали хороший иммунный ответ уже после первой дозы. Ее главе государства ввели 23 марта.В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны.В России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его создали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов."КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Это не просто третий по счету препарат, но и третий по виду: в его основе — "убитый" коронавирус.Первые две вакцины разрешено применять людям старше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у "Спутника V" по инструкции должен составлять 21 день, у "ЭпиВакКороны" — от 14 до 21 дня, а у "КовиВака" — 14 дней.
https://ria.ru/20210323/vaktsinatsiya-1602371508.html
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"Эффект положительный, побочных явлений нет" - Путин о второй прививке
Путин через два часа после прививки рассказывает об ощущениях: чувствует себя нормально, побочных эффектов нет, надеется, что и не будет, а после первого укола уже есть хороший иммунный ответ
2021-04-14T15:16
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин
сообщил, что после второй прививки от коронавируса чувствует себя нормально.
"Без всяких побочных эффектов и явлений", — сказал президент журналистам.
Он добавил, что врачи фиксировали хороший иммунный ответ уже после первой дозы. Ее главе государства ввели 23 марта.
В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны.
В России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его создали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора
. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
"КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН
. Это не просто третий по счету препарат, но и третий по виду: в его основе — "убитый" коронавирус.
Первые две вакцины разрешено применять людям старше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у "Спутника V" по инструкции должен составлять 21 день, у "ЭпиВакКороны" — от 14 до 21 дня, а у "КовиВака" — 14 дней.