https://ria.ru/20210414/putin-1728231216.html

Путин не исключил, что движение по Севморпути может стать круглогодичным

Путин не исключил, что движение по Севморпути может стать круглогодичным

Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:51

2021-04-14T13:51

2021-04-14T13:51

россия

арктика

русское географическое общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным."Все активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики. Северный морской путь, движение по нему - тоже вчера с некоторыми коллегами активно мы обсуждали этот вопрос", - рассказал Путин в среду на заседании президиума Русского географического общества (РГО).Он упомянул, что сейчас Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", "которых еще никогда никто не строил"."Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20210329/sevmorput-1603242612.html

россия

арктика

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россия, арктика, русское географическое общество, владимир путин, общество