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Путин не исключил, что движение по Севморпути может стать круглогодичным
Путин не исключил, что движение по Севморпути может стать круглогодичным
Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:51
2021-04-14T13:51
россия
арктика
русское географическое общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным."Все активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики. Северный морской путь, движение по нему - тоже вчера с некоторыми коллегами активно мы обсуждали этот вопрос", - рассказал Путин в среду на заседании президиума Русского географического общества (РГО).Он упомянул, что сейчас Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", "которых еще никогда никто не строил"."Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20210329/sevmorput-1603242612.html
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россия, арктика, русское географическое общество, владимир путин, общество

Путин не исключил, что движение по Севморпути может стать круглогодичным

13:51 14.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что во вторник обсуждал с коллегами вопрос о том, чтобы сделать движение по Северному морскому пути круглогодичным.
"Все активнее и активнее мы приступаем к хозяйственному освоению Арктики. Северный морской путь, движение по нему - тоже вчера с некоторыми коллегами активно мы обсуждали этот вопрос", - рассказал Путин в среду на заседании президиума Русского географического общества (РГО).
Он упомянул, что сейчас Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как атомный ледокол "Лидер", "которых еще никогда никто не строил".
"Вчера только говорили о том, что в самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Так наверняка оно и будет", - заявил президент РФ.
На дальнем плане – контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:51
Минэнерго отметило потенциал Севморпути на фоне ситуации в Суэцком канале
 
РоссияАрктикаРусское географическое обществоВладимир ПутинОбщество
 
 
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