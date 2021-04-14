https://ria.ru/20210414/putin-1728222476.html
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:08
2021-04-14T13:08
2021-04-14T14:07
распространение коронавируса
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса.Первую прививку президенту сделали 23 марта, глава государства чувствовал себя после нее хорошо и продолжал работать.В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны. В России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его создали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов."КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Это не просто третий по счету препарат, но и третий по виду: в его основе — "убитый" коронавирус. Первые две вакцины разрешено применять людям старше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у "Спутника V", по инструкции, должен составлять 21 день, у "ЭпиВакКороны" — от 14 до 21 дня, а у "КовиВака" — 14 дней.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Надеюсь, что все будет хорошо" – Путин о второй прививке от коронавируса
"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом". Путин об ощущениях после прививки.
2021-04-14T13:08
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Путин рассказал о своем самочувствии после прививки
Президент России Владимир Путин рассказал , что после вакцинации от коронавируса у него почти не было побочных эффектов.
2021-04-14T13:08
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владимир путин
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин
заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
Первую прививку президенту сделали 23 марта, глава государства чувствовал себя после нее хорошо и продолжал работать.
В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны.
В России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его создали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора
. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
"КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН
. Это не просто третий по счету препарат, но и третий по виду: в его основе — "убитый" коронавирус.
Первые две вакцины разрешено применять людям старше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у "Спутника V", по инструкции, должен составлять 21 день, у "ЭпиВакКороны" — от 14 до 21 дня, а у "КовиВака" — 14 дней.