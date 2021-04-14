https://ria.ru/20210414/putin-1728222476.html

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:08

2021-04-14T13:08

2021-04-14T14:07

распространение коронавируса

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса.Первую прививку президенту сделали 23 марта, глава государства чувствовал себя после нее хорошо и продолжал работать.В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны. В России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его создали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов."КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Это не просто третий по счету препарат, но и третий по виду: в его основе — "убитый" коронавирус. Первые две вакцины разрешено применять людям старше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у "Спутника V", по инструкции, должен составлять 21 день, у "ЭпиВакКороны" — от 14 до 21 дня, а у "КовиВака" — 14 дней.

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2021

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"Надеюсь, что все будет хорошо" – Путин о второй прививке от коронавируса "Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом". Путин об ощущениях после прививки. 2021-04-14T13:08 true PT0M25S

Путин рассказал о своем самочувствии после прививки Президент России Владимир Путин рассказал , что после вакцинации от коронавируса у него почти не было побочных эффектов. 2021-04-14T13:08 true PT4M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин