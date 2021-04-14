Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/putin-1728222476.html
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:08
2021-04-14T14:07
распространение коронавируса
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233393_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_64f9058acee08c6c18f75b3815d83fdc.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса.Первую прививку президенту сделали 23 марта, глава государства чувствовал себя после нее хорошо и продолжал работать.В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны. В России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его создали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов."КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Это не просто третий по счету препарат, но и третий по виду: в его основе — "убитый" коронавирус. Первые две вакцины разрешено применять людям старше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у "Спутника V", по инструкции, должен составлять 21 день, у "ЭпиВакКороны" — от 14 до 21 дня, а у "КовиВака" — 14 дней.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Надеюсь, что все будет хорошо" – Путин о второй прививке от коронавируса
"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом". Путин об ощущениях после прививки.
2021-04-14T13:08
true
PT0M25S
Путин рассказал о своем самочувствии после прививки
Президент России Владимир Путин рассказал , что после вакцинации от коронавируса у него почти не было побочных эффектов.
2021-04-14T13:08
true
PT4M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728233393_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d279a1b0cf0ec3ea518c2fadfafb5b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

13:08 14.04.2021 (обновлено: 14:07 14.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
Первую прививку президенту сделали 23 марта, глава государства чувствовал себя после нее хорошо и продолжал работать.
В Кремле отказались уточнять, о каком препарате идет речь, отметив, что все отечественные разработки эффективны и безопасны.
В России зарегистрированы три вакцины — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его создали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина от COVID-19, разработанная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
"КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Это не просто третий по счету препарат, но и третий по виду: в его основе — "убитый" коронавирус.
Первые две вакцины разрешено применять людям старше 60 лет, третью пока нет. Интервал между дозами у "Спутника V", по инструкции, должен составлять 21 день, у "ЭпиВакКороны" — от 14 до 21 дня, а у "КовиВака" — 14 дней.
 
Распространение коронавирусаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния