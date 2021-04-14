https://ria.ru/20210414/putin-1728222266.html

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:07

2021-04-14T13:07

2021-04-14T16:08

коронавирус в россии

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россия

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михаил мурашко

дмитрий песков

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины."Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", - сказал Путин на президиуме РГО.Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Как сообщал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков, второй укол должны сделать примерно через три недели.Путин сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Президент не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а вот "КовиВак" пока разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет. Как сообщал в начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко, исследования этого препарата для людей старше 60 лет еще проводятся.Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата. Так, второй укол "Спутник V" необходимо делать через три недели, еще одну прививку "ЭпиВакКороны" можно поставить через 2-3 недели, а уколы препарата "КовиВак" делают с интервалом в 2 недели.

https://ria.ru/20210407/privivka-1727226811.html

https://ria.ru/20210327/gradusnik-1603143653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Надеюсь, что все будет хорошо" – Путин о второй прививке от коронавируса "Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом". Путин об ощущениях после прививки. 2021-04-14T13:07 true PT0M25S

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