https://ria.ru/20210414/putin-1728222266.html
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:07
2021-04-14T13:07
2021-04-14T16:08
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михаил мурашко
дмитрий песков
распространение коронавируса
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины."Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", - сказал Путин на президиуме РГО.Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Как сообщал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков, второй укол должны сделать примерно через три недели.Путин сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Президент не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а вот "КовиВак" пока разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет. Как сообщал в начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко, исследования этого препарата для людей старше 60 лет еще проводятся.Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата. Так, второй укол "Спутник V" необходимо делать через три недели, еще одну прививку "ЭпиВакКороны" можно поставить через 2-3 недели, а уколы препарата "КовиВак" делают с интервалом в 2 недели.
https://ria.ru/20210407/privivka-1727226811.html
https://ria.ru/20210327/gradusnik-1603143653.html
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"Надеюсь, что все будет хорошо" – Путин о второй прививке от коронавируса
"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом". Путин об ощущениях после прививки.
2021-04-14T13:07
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины.
"Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", - сказал Путин на президиуме РГО.
Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Как сообщал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков
, второй укол должны сделать примерно через три недели.
Путин сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Президент не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Сейчас в России
зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а вот "КовиВак" пока разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет. Как сообщал в начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко
, исследования этого препарата для людей старше 60 лет еще проводятся.
Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата. Так, второй укол "Спутник V" необходимо делать через три недели, еще одну прививку "ЭпиВакКороны" можно поставить через 2-3 недели, а уколы препарата "КовиВак" делают с интервалом в 2 недели.