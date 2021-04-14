https://ria.ru/20210414/priyut-1728308276.html
Хозяйка сгоревшего на Кубани приюта рассказала о судьбе животных
Хозяйка сгоревшего на Кубани приюта рассказала о судьбе животных
Порядка 70 животных из сгоревшего в феврале частного приюта "Кошкин дом" в Краснодаре уже почти два месяца ютятся в квартире, сколько-нибудь подходящее новое... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T19:23
2021-04-14T19:23
2021-04-14T19:23
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краснодар
общество
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Порядка 70 животных из сгоревшего в феврале частного приюта "Кошкин дом" в Краснодаре уже почти два месяца ютятся в квартире, сколько-нибудь подходящее новое помещение для приюта пока не найдено, сообщила РИА Новости его хозяйка Елена Лукьянченко.В феврале она обратилась к горожанам за помощью, добавив, что порядка 70 спасенных котов и кошек ей пришлось забрать к себе в квартиру, а около 30 их сородичей она разместила в подсобке. Кроме того, Лукьянченко приютила три собаки."У нас ничего нового - стараемся выживать. (Неравнодушные люди) привозят корм, иногда медикаменты, подарили стиральную машинку... Нужны спецкорма, препараты для лечения. Нужно день и ночь работать - кормить их, лечить, жалеть, я тяну их одна. Дай Бог здоровья всем добрым людям, которые помогают нам", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, в настоящее время крайне остро встал вопрос с размещением животных. Лукьянченко пытается продать квартиру в центре Краснодара и купить менее комфортное жилье большой площади, но пока у нее это не получается."Мы ищем дачу, чтобы туда съехать летом. Тут нам жить уже невозможно, потому что очень тесно. Сложности с покупкой... Мы хотели арендовать, но только продают, а в этом году цены подскочили. А наша квартира - убитая, мы не можем ее продать с животными. Нам нужно съехать, только тогда мы сможем ее продать", - рассказала хозяйка сгоревшего приюта.
https://ria.ru/20210409/priyut-1727486204.html
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россия, краснодар, общество
КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости.
Порядка 70 животных из сгоревшего в феврале частного приюта "Кошкин дом" в Краснодаре
уже почти два месяца ютятся в квартире, сколько-нибудь подходящее новое помещение для приюта пока не найдено, сообщила РИА Новости его хозяйка Елена Лукьянченко.
В феврале она обратилась к горожанам за помощью, добавив, что порядка 70 спасенных котов и кошек ей пришлось забрать к себе в квартиру, а около 30 их сородичей она разместила в подсобке. Кроме того, Лукьянченко приютила три собаки.
"У нас ничего нового - стараемся выживать. (Неравнодушные люди) привозят корм, иногда медикаменты, подарили стиральную машинку... Нужны спецкорма, препараты для лечения. Нужно день и ночь работать - кормить их, лечить, жалеть, я тяну их одна. Дай Бог здоровья всем добрым людям, которые помогают нам", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время крайне остро встал вопрос с размещением животных. Лукьянченко пытается продать квартиру в центре Краснодара и купить менее комфортное жилье большой площади, но пока у нее это не получается.
"Мы ищем дачу, чтобы туда съехать летом. Тут нам жить уже невозможно, потому что очень тесно. Сложности с покупкой... Мы хотели арендовать, но только продают, а в этом году цены подскочили. А наша квартира - убитая, мы не можем ее продать с животными. Нам нужно съехать, только тогда мы сможем ее продать", - рассказала хозяйка сгоревшего приюта.