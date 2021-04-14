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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210414/predzakaz-1728202613.html
Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"
Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"
Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V", ожидая, пока европейский... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:22
2021-04-14T11:39
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат."Я встречался с послом России (во Франции Алексеем Мешковым – ред.), я встречался главой федеральной земли Бавария, которая является самой влиятельной в Германии. И я сделал предварительный заказ на... "Спутник V" в ожидании одобрения (препарата) европейскими санитарными властями. Как это сделали немцы, как сказала госпожа (канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель, как сделал глава федеральной земли Бавария..., я также сделал это на своем уровне ", - сказал Мюзелье в эфире радиостанции RTL.Ранее минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с РФПИ о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, бавария, париж, в мире

Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"

11:22 14.04.2021 (обновлено: 11:39 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат.
"Я встречался с послом России (во Франции Алексеем Мешковым – ред.), я встречался главой федеральной земли Бавария, которая является самой влиятельной в Германии. И я сделал предварительный заказ на... "Спутник V" в ожидании одобрения (препарата) европейскими санитарными властями. Как это сделали немцы, как сказала госпожа (канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель, как сделал глава федеральной земли Бавария..., я также сделал это на своем уровне ", - сказал Мюзелье в эфире радиостанции RTL.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с РФПИ о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
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