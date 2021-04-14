https://ria.ru/20210414/predzakaz-1728202613.html

Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"

Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"

Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V", ожидая, пока европейский... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:22

2021-04-14T11:22

2021-04-14T11:39

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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на российскую вакцину "Спутник V", ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат."Я встречался с послом России (во Франции Алексеем Мешковым – ред.), я встречался главой федеральной земли Бавария, которая является самой влиятельной в Германии. И я сделал предварительный заказ на... "Спутник V" в ожидании одобрения (препарата) европейскими санитарными властями. Как это сделали немцы, как сказала госпожа (канцлер ФРГ Ангела - ред.) Меркель, как сделал глава федеральной земли Бавария..., я также сделал это на своем уровне ", - сказал Мюзелье в эфире радиостанции RTL.Ранее минздрав Баварии заключил меморандум о намерениях с РФПИ о возможных поставках в регион вакцины от коронавируса "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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