https://ria.ru/20210414/prazdniki-1728233928.html
Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники
Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:44
2021-04-14T14:44
2021-04-14T14:44
отдых
путешествия
куда можно лететь
куда поехать
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туризм
туристы
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что треть (30 процентов) из них на этот раз останутся дома.Традиционно много и тех, кто будет отдыхать на даче или в деревне: такими планами поделились 39 процентов респондентов.Каждый десятый не думает расслабляться и проведет длинные майские выходные на работе.В поездку по российским городам отправятся семь процентов туристов. Четыре процента уедут на отечественные черноморские курорты, три процента — в горы, а один процент — в санаторий в своем регионе.Отметить Первомай за рубежом настроен каждый двадцатый пользователь.Таким образом, доля тех, кто планирует путешествовать в майские праздники, составляет около 20 процентов — столько же, сколько и в 2019 доковидном году.Год назад в этот период действовали серьезные ограничения, и тогда о желании куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили лишь пять процентов опрошенных. Еще 12 процентов респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции.
https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html
https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html
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отдых, путешествия, куда можно лететь, куда поехать, майские праздники, туризм, туристы, черное море, новости - туризм
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что треть (30 процентов) из них на этот раз останутся дома.
Традиционно много и тех, кто будет отдыхать на даче или в деревне: такими планами поделились 39 процентов респондентов.
Каждый десятый не думает расслабляться и проведет длинные майские выходные на работе.
В поездку по российским городам отправятся семь процентов туристов. Четыре процента уедут на отечественные черноморские курорты, три процента — в горы, а один процент — в санаторий в своем регионе.
Отметить Первомай за рубежом настроен каждый двадцатый пользователь.
Таким образом, доля тех, кто планирует путешествовать в майские праздники, составляет около 20 процентов — столько же, сколько и в 2019 доковидном году.
Год назад в этот период действовали серьезные ограничения, и тогда о желании куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили лишь пять процентов опрошенных. Еще 12 процентов респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции.