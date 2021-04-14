https://ria.ru/20210414/prazdniki-1728233928.html

Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники

Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:44

2021-04-14T14:44

2021-04-14T14:44

отдых

путешествия

куда можно лететь

куда поехать

майские праздники

туризм

туризм

туристы

черное море

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что треть (30 процентов) из них на этот раз останутся дома.Традиционно много и тех, кто будет отдыхать на даче или в деревне: такими планами поделились 39 процентов респондентов.Каждый десятый не думает расслабляться и проведет длинные майские выходные на работе.В поездку по российским городам отправятся семь процентов туристов. Четыре процента уедут на отечественные черноморские курорты, три процента — в горы, а один процент — в санаторий в своем регионе.Отметить Первомай за рубежом настроен каждый двадцатый пользователь.Таким образом, доля тех, кто планирует путешествовать в майские праздники, составляет около 20 процентов — столько же, сколько и в 2019 доковидном году.Год назад в этот период действовали серьезные ограничения, и тогда о желании куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили лишь пять процентов опрошенных. Еще 12 процентов респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции.

https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html

https://ria.ru/20201211/ufa-1588608094.html

https://ria.ru/20210202/ekaterinburg-1595489624.html

https://ria.ru/20210402/izhevsk-1602518163.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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