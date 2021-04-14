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Туризм
https://ria.ru/20210414/prazdniki-1728233928.html
Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники
Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:44
2021-04-14T14:44
отдых
путешествия
куда можно лететь
куда поехать
майские праздники
туризм
туризм
туристы
черное море
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что треть (30 процентов) из них на этот раз останутся дома.Традиционно много и тех, кто будет отдыхать на даче или в деревне: такими планами поделились 39 процентов респондентов.Каждый десятый не думает расслабляться и проведет длинные майские выходные на работе.В поездку по российским городам отправятся семь процентов туристов. Четыре процента уедут на отечественные черноморские курорты, три процента — в горы, а один процент — в санаторий в своем регионе.Отметить Первомай за рубежом настроен каждый двадцатый пользователь.Таким образом, доля тех, кто планирует путешествовать в майские праздники, составляет около 20 процентов — столько же, сколько и в 2019 доковидном году.Год назад в этот период действовали серьезные ограничения, и тогда о желании куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили лишь пять процентов опрошенных. Еще 12 процентов респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции.
https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html
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отдых, путешествия, куда можно лететь, куда поехать, майские праздники, туризм, туристы, черное море, новости - туризм

Российские туристы рассказали, где проведут майские праздники

14:44 14.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи
Отдыхающие в кафе на берегу Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, куда отправятся и чем займутся на майских праздниках, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей и выяснили, что треть (30 процентов) из них на этот раз останутся дома.
Традиционно много и тех, кто будет отдыхать на даче или в деревне: такими планами поделились 39 процентов респондентов.
Каждый десятый не думает расслабляться и проведет длинные майские выходные на работе.
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В поездку по российским городам отправятся семь процентов туристов. Четыре процента уедут на отечественные черноморские курорты, три процента — в горы, а один процент — в санаторий в своем регионе.
Отметить Первомай за рубежом настроен каждый двадцатый пользователь.
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Таким образом, доля тех, кто планирует путешествовать в майские праздники, составляет около 20 процентов — столько же, сколько и в 2019 доковидном году.
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Год назад в этот период действовали серьезные ограничения, и тогда о желании куда-либо поехать (к родственникам или друзьям в другой российский город) говорили лишь пять процентов опрошенных. Еще 12 процентов респондентов собирались на шашлыки, несмотря на призывы к самоизоляции.
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