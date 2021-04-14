https://ria.ru/20210414/pravila-1728274170.html

Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения из-за границы

Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения из-за границы

Все россияне, въезжающие в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:46

2021-04-14T16:46

2021-04-14T19:00

туризм

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все россияне, въезжающие в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Требование касается граждан, пересекающих границу на любом виде транспорта. Ранее оно распространялось только на пассажиров самолетов.Результат теста необходимо разместить на едином портале государственных услуг.Кроме того, возвращающиеся в Россию граждане должны заполнить анкеты прибывающего на территорию страны до въезда для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса — их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.

https://ria.ru/20210414/tur-1728207394.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество