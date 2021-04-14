https://ria.ru/20210414/pravila-1728274170.html
Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения из-за границы
Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения из-за границы
Все россияне, въезжающие в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:46
2021-04-14T16:46
2021-04-14T19:00
туризм
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все россияне, въезжающие в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Требование касается граждан, пересекающих границу на любом виде транспорта. Ранее оно распространялось только на пассажиров самолетов.Результат теста необходимо разместить на едином портале государственных услуг.Кроме того, возвращающиеся в Россию граждане должны заполнить анкеты прибывающего на территорию страны до въезда для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса — их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.
https://ria.ru/20210414/tur-1728207394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Все россияне, въезжающие в страну, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Требование касается граждан, пересекающих границу на любом виде транспорта. Ранее оно распространялось только на пассажиров самолетов.
Результат теста необходимо разместить на едином портале государственных услуг.
Кроме того, возвращающиеся в Россию граждане должны заполнить анкеты прибывающего на территорию страны до въезда для обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 4 666 209 человек. Число умерших достигло 104 тысяч, вылечились 4 291 223 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 136,2 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса
— их число уже превысило 137,4 миллиона. Почти три миллиона человек спасти не удалось.