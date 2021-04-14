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Украинский пранкер Вольнов заочно получил шесть лет колонии
Украинский пранкер Вольнов заочно получил шесть лет колонии
Пранкера из Украины Никиту Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, заочно приговорили к шести годам колонии за оправдание и пропаганду РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:40
2021-04-14T18:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельская область
архангельск
украина
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пранкера из Украины Никиту Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, заочно приговорили к шести годам колонии за оправдание и пропаганду терроризма после теракта в архангельском здании ФСБ в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.По данным СК, в ноябре 2018 года Кувиков, узнав о теракте в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания". В октябре 2019 года Кувиков был заочно арестован."Кувиков приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Кувиков сейчас находится в розыске, поэтому судебное заседание прошло без него.Ранее Кувиков уже был заочно арестован, но по другому обвинению. Пранкер, по версии следствия, публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно, устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
https://ria.ru/20210408/kommentariy-1727372126.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельская область, архангельск, украина, происшествия

Украинский пранкер Вольнов заочно получил шесть лет колонии

18:40 14.04.2021
 
Евегний Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков)
Евегний Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков) - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пранкера из Украины Никиту Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, заочно приговорили к шести годам колонии за оправдание и пропаганду терроризма после теракта в архангельском здании ФСБ в 2018 году, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, в ноябре 2018 года Кувиков, узнав о теракте в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания". В октябре 2019 года Кувиков был заочно арестован.
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"Кувиков приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кувиков сейчас находится в розыске, поэтому судебное заседание прошло без него.
Ранее Кувиков уже был заочно арестован, но по другому обвинению. Пранкер, по версии следствия, публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".
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Взрыв у входа в здание ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно, устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Архангельская областьАрхангельскУкраинаПроисшествия
 
 
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