Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/pozharnyy-1728318948.html
Сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на "Невской мануфактуре"
Сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на "Невской мануфактуре"
Сослуживцы командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого, который погиб при крупном пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T21:03
2021-04-14T21:03
пожар на "невской мануфактуре"
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727935275_0:48:2808:1628_1920x0_80_0_0_f12598d9e5d2b28d4e8538da806d94eb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Сослуживцы командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого, который погиб при крупном пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге, рассказали, что он был добрым, отзывчивым человеком, всегда помогал товарищам и полностью отдавался работе.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки в Петербурге. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что при тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий, еще трое пожарных пострадали.Командир отделения третьего караула Алексей Федоров рассказывает, что Белецкий был не только сильным, но и добрым человеком, который всегда с пониманием относился к любым вопросам менее опытных коллег. "Он был спокойным. А это самое главное. Когда спокоен командир, спокойно и его отделение", - говорит Федоров.Сослуживцы Белецкого также вспоминают, что он с самого начала службы легко влился в коллектив, и сейчас даже те пожарные, которые были знакомы с ним короткое время, искренне скорбят. По оценкам коллег по пожарно-спасательной части, Белецкий умел и отдохнуть, и посмеяться, но всегда работал "как в последний раз"."Мы до последнего не верили, что это он (погиб)", - заключает начальник ПСЧ№64 Николай Соловьев.Илья Белецкий посмертно награжден орденом Мужества в числе четырех пожарных.
https://ria.ru/20210414/pozharnyy-1728295151.html
https://ria.ru/20210414/pozhar-1728317468.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727935275_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_581e42d424ca200ffc0d25ebc587afad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия

Сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на "Невской мануфактуре"

21:03 14.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей БессоновПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Сослуживцы командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого, который погиб при крупном пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге, рассказали, что он был добрым, отзывчивым человеком, всегда помогал товарищам и полностью отдавался работе.
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки в Петербурге. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что при тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий, еще трое пожарных пострадали.

"Я с ним проработал больше десяти лет. По своим качествам это замечательный человек – мог выручить в любой ситуации, никогда не отказывал (в помощи)", - вспоминает водитель 64-й пожарно-спасательной части Алексей Першов на видео, распространенном пресс-службой городского управления МЧС РФ.

Командир отделения третьего караула Алексей Федоров рассказывает, что Белецкий был не только сильным, но и добрым человеком, который всегда с пониманием относился к любым вопросам менее опытных коллег. "Он был спокойным. А это самое главное. Когда спокоен командир, спокойно и его отделение", - говорит Федоров.
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 18:06
Путин наградил четверых пожарных орденом Мужества
Сослуживцы Белецкого также вспоминают, что он с самого начала службы легко влился в коллектив, и сейчас даже те пожарные, которые были знакомы с ним короткое время, искренне скорбят. По оценкам коллег по пожарно-спасательной части, Белецкий умел и отдохнуть, и посмеяться, но всегда работал "как в последний раз".
"Мы до последнего не верили, что это он (погиб)", - заключает начальник ПСЧ№64 Николай Соловьев.
Илья Белецкий посмертно награжден орденом Мужества в числе четырех пожарных.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 20:45
Гендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре
 
Пожар на "Невской мануфактуре"Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния