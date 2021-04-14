https://ria.ru/20210414/pozharnyy-1728318948.html

Сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на "Невской мануфактуре"

Сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на "Невской мануфактуре"

Сослуживцы командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого, который погиб при крупном пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T21:03

2021-04-14T21:03

2021-04-14T21:03

пожар на "невской мануфактуре"

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Сослуживцы командира отделения пожарно-спасательной части № 64 Ильи Белецкого, который погиб при крупном пожаре на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге, рассказали, что он был добрым, отзывчивым человеком, всегда помогал товарищам и полностью отдавался работе.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки в Петербурге. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что при тушении погиб командир отделения пожарно-спасательной части № 64 Илья Белецкий, еще трое пожарных пострадали.Командир отделения третьего караула Алексей Федоров рассказывает, что Белецкий был не только сильным, но и добрым человеком, который всегда с пониманием относился к любым вопросам менее опытных коллег. "Он был спокойным. А это самое главное. Когда спокоен командир, спокойно и его отделение", - говорит Федоров.Сослуживцы Белецкого также вспоминают, что он с самого начала службы легко влился в коллектив, и сейчас даже те пожарные, которые были знакомы с ним короткое время, искренне скорбят. По оценкам коллег по пожарно-спасательной части, Белецкий умел и отдохнуть, и посмеяться, но всегда работал "как в последний раз"."Мы до последнего не верили, что это он (погиб)", - заключает начальник ПСЧ№64 Николай Соловьев.Илья Белецкий посмертно награжден орденом Мужества в числе четырех пожарных.

https://ria.ru/20210414/pozharnyy-1728295151.html

https://ria.ru/20210414/pozhar-1728317468.html

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пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия