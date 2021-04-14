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Путин наградил четверых пожарных орденом Мужества
Путин наградил четверых пожарных орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:06
2021-04-14T21:01
россия
владимир путин
общество
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.Двоих из них — прапорщик внутренней службы Илья Белецкий и лейтенант Константин Старцев — наградили посмертно. Также ордена получат лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский.Белецкий был командиром отделения пожарно-спасательной части №64 в Санкт-Петербурге. Он погиб на пожаре в производственной здании "Невской мануфактуры", вспыхнувшем в понедельник. Власти выделят миллион рублей семье погибшего.Также в огне пострадали еще трое пожарных. Антон Соколов и Борис Старковский, приставленные к награде, получат по 500 тысяч рублей, Артем Нестеров — 300 тысяч.Во время пожара огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки в Петербурге. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь возгорания составила около 25 тысяч квадратных метров. Пожарные до сих пор проливают конструкции водой. Константин Старцев погиб при тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области.
https://ria.ru/20210208/pozharnye-1596465439.html
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россия, владимир путин, общество, санкт-петербург

Путин наградил четверых пожарных орденом Мужества

18:06 14.04.2021 (обновлено: 21:01 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.
Двоих из них — прапорщик внутренней службы Илья Белецкий и лейтенант Константин Старцев — наградили посмертно. Также ордена получат лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский.
На церемонии вручения орденов Мужества родственникам погибших пожарных в Красноярск - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 10:56
В Красноярске семьям погибших пожарных передали ордена Мужества
Белецкий был командиром отделения пожарно-спасательной части №64 в Санкт-Петербурге. Он погиб на пожаре в производственной здании "Невской мануфактуры", вспыхнувшем в понедельник. Власти выделят миллион рублей семье погибшего.
Также в огне пострадали еще трое пожарных. Антон Соколов и Борис Старковский, приставленные к награде, получат по 500 тысяч рублей, Артем Нестеров — 300 тысяч.
Во время пожара огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки в Петербурге. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь возгорания составила около 25 тысяч квадратных метров. Пожарные до сих пор проливают конструкции водой.
Константин Старцев погиб при тушении пожара в частном доме в Асбесте Свердловской области.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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