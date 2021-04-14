https://ria.ru/20210414/pozhar-1728317468.html

Гендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре

Гендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре

Судья Невского районного суда Петербурга Татьяна Михайлова арестовала на два месяца гендиректора сгоревшей фабрики "Невская мануфактура" Максима Макеева,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T20:45

2021-04-14T20:45

2021-04-14T22:28

пожар на "невской мануфактуре"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Судья Невского районного суда Петербурга Татьяна Михайлова арестовала на два месяца гендиректора сгоревшей фабрики "Невская мануфактура" Максима Макеева, сообщил корреспондент РИА Новости.О такой мере пресечения суд просило следствие.Макеев стала руководителем АО "Невская мануфактура" в феврале этого года. Его подозревают в "Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека".По версии следствия, зная, что в здании выявили нарушения в работе системы пожаротушения, оборудование неисправно, отсутствуют системы дымоудаления и оповещения, Макеев заключил договоры аренды помещений с ООО "Англер" и ООО "Риф", откуда, предположительно, началось возгорание.В показаниях, которые зачитала судья, гендиректор отрицал свою вину и заявил, что не должен отвечать за тяжкие последствия.В свою очередь, следователь указал, что Макеев может оказать давление на арендаторов, кроме того, "не установлено нахождение документации АО "Невская мануфактура".Адвокат Макеева просил суд о домашнем аресте для подозреваемого или запрете определенных действий."В материалах дела нет точной причины возникновения пожара, поэтому необоснованными кажутся выводы о том, что пожар начался в занимаемых арендодателями помещениях, тем более что, согласно договору аренды, обязанности по пожарной безопасности возложены на арендатора", — сказал защитник.Позднее стало известно, что замгендиректора "Невской мануфактуры" Алексея Михневича также арестовали на два месяца.До Макеева АО "Невская мануфактура" возглавлял Сергей Ульянов (с сентября 2016 года по март 2019 года) и Алексей Михневич (до февраля 2021 года).В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метров.При тушении один пожарный погиб, еще трое пострадали.

https://ria.ru/20210414/ekspert-1728282361.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210414/putin-1728305596.html

санкт-петербург

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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия