https://ria.ru/20210414/posol-1728200527.html

Посла США Салливана пригласили к помощнику Путина

Посла США Салливана пригласили к помощнику Путина

Посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову, сообщил РИА Новости источник в МИД. Позже в ведомстве подтвердили эту... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T11:11

2021-04-14T11:11

2021-04-14T16:22

россия

джон салливан

москва

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову, сообщил РИА Новости источник в МИД. Позже в ведомстве подтвердили эту информацию."В ходе беседы было сказано, <...> если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", — сказал собеседник агентства.Во вторник по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Американский лидер, в частности, подтвердил намерение выстраивать стабильные отношения с Россией и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.Новая администрация США уже ввела против России несколько пакетов ограничений из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Белый дом многократно заявлял, что эти меры послужат лишь началом и за ними последуют новые санкции.

https://ria.ru/20210414/otnosheniya-1728182440.html

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россия, джон салливан, москва, сша, в мире