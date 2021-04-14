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Посла США Салливана пригласили к помощнику Путина
Посла США Салливана пригласили к помощнику Путина
Посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову, сообщил РИА Новости источник в МИД. Позже в ведомстве подтвердили эту... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:11
2021-04-14T11:11
2021-04-14T16:22
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Посла США Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову, сообщил РИА Новости источник в МИД. Позже в ведомстве подтвердили эту информацию."В ходе беседы было сказано, <...> если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", — сказал собеседник агентства.Во вторник по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Американский лидер, в частности, подтвердил намерение выстраивать стабильные отношения с Россией и предложил провести личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.Новая администрация США уже ввела против России несколько пакетов ограничений из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Белый дом многократно заявлял, что эти меры послужат лишь началом и за ними последуют новые санкции.
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россия, джон салливан, москва, сша, в мире