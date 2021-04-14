Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/posol-1728184445.html
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Швеции
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Швеции
Москва будет разбираться с информацией о вызове посла в Стокгольме в МИД Швеции, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T09:36
2021-04-14T16:48
россия
анн линде (мид швеции)
мария захарова
швеция
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_91:0:2953:1610_1920x0_80_0_0_ba6406b652d5cbe13661bc92c878e317.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва будет разбираться с информацией о вызове посла в Стокгольме в МИД Швеции, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Швеции Анн Линде, которая накануне сообщила, что посла вызвали в МИД из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах."Но странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, отмечая, что никаких доказательств этого нет. Кроме того, она неоднократно выражала готовность к диалогу по кибербезопасности.
https://ria.ru/20210407/ugroza-1727220096.html
россия
швеция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599126570_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e7dec85d7bf10723cf53a562b6180305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анн линде (мид швеции), мария захарова, швеция, москва, в мире

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Швеции

09:36 14.04.2021 (обновлено: 16:48 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва будет разбираться с информацией о вызове посла в Стокгольме в МИД Швеции, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Швеции Анн Линде, которая накануне сообщила, что посла вызвали в МИД из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах.
"Но странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".
Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, отмечая, что никаких доказательств этого нет. Кроме того, она неоднократно выражала готовность к диалогу по кибербезопасности.
Квартал Рыбная деревня на реке Старая Преголя в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:04
В Швеции испугались "войны с Россией" и обратились к США
 
РоссияАнн Линде (МИД Швеции)Мария ЗахароваШвецияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния