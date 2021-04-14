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Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Швеции

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Швеции

Москва будет разбираться с информацией о вызове посла в Стокгольме в МИД Швеции, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T09:36

2021-04-14T09:36

2021-04-14T16:48

россия

анн линде (мид швеции)

мария захарова

швеция

москва

в мире

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва будет разбираться с информацией о вызове посла в Стокгольме в МИД Швеции, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Швеции Анн Линде, которая накануне сообщила, что посла вызвали в МИД из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах."Но странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки", — сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, отмечая, что никаких доказательств этого нет. Кроме того, она неоднократно выражала готовность к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210407/ugroza-1727220096.html

россия

швеция

москва

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россия, анн линде (мид швеции), мария захарова, швеция, москва, в мире