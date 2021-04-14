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МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Посла России вызвали в МИД Швеции из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, сообщила в своем... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T01:47
2021-04-14T01:47
россия
анн линде (мид швеции)
usada
фифа
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москва
олимпийские игры
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посла России вызвали в МИД Швеции из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, сообщила в своем Twitter глава вненеполитического ведомства Анн Линде.Согласно докладу прокуратуры Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация подвергалась повторяющимся кибератакам, в результате которых был получен доступ к личным данным шведских атлетов, в том числе их медицинским документам."Расследование показало, что российская военная разведка, ГРУ, ... спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской спортивной конфедерации. Мы можем утверждать, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - говорится в заявлении прокурора на сайте ведомства.В докладе прокуратуры отмечается, что расследование будет прекращено из-за отсутствия предварительных условий, необходимых для судебного разбирательства.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://rsport.ria.ru/20191028/1560328259.html
https://ria.ru/20210407/kiberataki-1727253783.html
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россия, анн линде (мид швеции), usada, фифа, кампания (италия), главное разведывательное управление рф, москва, олимпийские игры, в мире

МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках

01:47 14.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посла России вызвали в МИД Швеции из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, сообщила в своем Twitter глава вненеполитического ведомства Анн Линде.
"Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения", - заявила Линде.
Согласно докладу прокуратуры Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация подвергалась повторяющимся кибератакам, в результате которых был получен доступ к личным данным шведских атлетов, в том числе их медицинским документам.
"Расследование показало, что российская военная разведка, ГРУ, ... спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской спортивной конфедерации. Мы можем утверждать, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - говорится в заявлении прокурора на сайте ведомства.
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В докладе прокуратуры отмечается, что расследование будет прекращено из-за отсутствия предварительных условий, необходимых для судебного разбирательства.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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РоссияАнн Линде (МИД Швеции)USADAФИФАКампания (Италия)Главное разведывательное управление РФМоскваОлимпийские игрыВ мире
 
 
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