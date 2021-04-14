https://ria.ru/20210414/posol-1728169090.html

МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках

МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках

Посла России вызвали в МИД Швеции из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, сообщила в своем... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T01:47

2021-04-14T01:47

2021-04-14T01:47

россия

анн линде (мид швеции)

usada

фифа

кампания (италия)

главное разведывательное управление рф

москва

олимпийские игры

в мире

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Посла России вызвали в МИД Швеции из-за обвинений в причастности России к кибератакам на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, сообщила в своем Twitter глава вненеполитического ведомства Анн Линде.Согласно докладу прокуратуры Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация подвергалась повторяющимся кибератакам, в результате которых был получен доступ к личным данным шведских атлетов, в том числе их медицинским документам."Расследование показало, что российская военная разведка, ГРУ, ... спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской спортивной конфедерации. Мы можем утверждать, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - говорится в заявлении прокурора на сайте ведомства.В докладе прокуратуры отмечается, что расследование будет прекращено из-за отсутствия предварительных условий, необходимых для судебного разбирательства.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://rsport.ria.ru/20191028/1560328259.html

https://ria.ru/20210407/kiberataki-1727253783.html

россия

кампания (италия)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анн линде (мид швеции), usada, фифа, кампания (италия), главное разведывательное управление рф, москва, олимпийские игры, в мире