МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Швеции Анн Линде во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
"Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения", - заявила Линде.
Согласно докладу прокуратуры Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация подвергалась повторяющимся кибератакам, в результате которых был получен доступ к личным данным шведских атлетов, в том числе их медицинским документам.
"Расследование показало, что российская военная разведка, ГРУ, ... спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской спортивной конфедерации. Мы можем утверждать, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - говорится в заявлении прокурора на сайте ведомства.
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В докладе прокуратуры отмечается, что расследование будет прекращено из-за отсутствия предварительных условий, необходимых для судебного разбирательства.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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