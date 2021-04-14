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Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию
Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию
Телеканалы закладывают 1 час в сетке вещания на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опубликованной программы. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:54
2021-04-14T13:34
совет федерации рф
россия
федеральное собрание рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Телеканалы закладывают 1 час в сетке вещания на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опубликованной программы.В этом году президент обратится с посланием парламенту 21 апреля.В опубликованных сетках вещания "России 1", Первого канала и НТВ трансляция послания запланирована с 12.00 до 13.00.В 2020 году послание президента Федеральному Собранию длилось 1 час 12 минут. Годом ранее выступление заняло полтора часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации - около 48 минут.
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совет федерации рф, россия, федеральное собрание рф, владимир путин, политика

Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию

12:54 14.04.2021 (обновлено: 13:34 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Телеканалы закладывают 1 час в сетке вещания на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опубликованной программы.
В этом году президент обратится с посланием парламенту 21 апреля.
В опубликованных сетках вещания "России 1", Первого канала и НТВ трансляция послания запланирована с 12.00 до 13.00.
В 2020 году послание президента Федеральному Собранию длилось 1 час 12 минут. Годом ранее выступление заняло полтора часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации - около 48 минут.
Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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