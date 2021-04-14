https://ria.ru/20210414/poslanie-1728220039.html
Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию
Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию
Телеканалы закладывают 1 час в сетке вещания на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опубликованной программы. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:54
2021-04-14T12:54
2021-04-14T13:34
совет федерации рф
россия
федеральное собрание рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727554980_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2fad1b30622f9ec28321db42ff160f33.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Телеканалы закладывают 1 час в сетке вещания на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опубликованной программы.В этом году президент обратится с посланием парламенту 21 апреля.В опубликованных сетках вещания "России 1", Первого канала и НТВ трансляция послания запланирована с 12.00 до 13.00.В 2020 году послание президента Федеральному Собранию длилось 1 час 12 минут. Годом ранее выступление заняло полтора часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации - около 48 минут.
https://ria.ru/20210414/poslanie-1728214650.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727554980_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8b54d00d3373be9c347a4128879288c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, федеральное собрание рф, владимир путин, политика