https://ria.ru/20210414/poslanie-1728220039.html

Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию

Телеканалы заложили час на послание Путина Федеральному собранию

Телеканалы закладывают 1 час в сетке вещания на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опубликованной программы. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:54

2021-04-14T12:54

2021-04-14T13:34

совет федерации рф

россия

федеральное собрание рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Телеканалы закладывают 1 час в сетке вещания на послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, следует из опубликованной программы.В этом году президент обратится с посланием парламенту 21 апреля.В опубликованных сетках вещания "России 1", Первого канала и НТВ трансляция послания запланирована с 12.00 до 13.00.В 2020 году послание президента Федеральному Собранию длилось 1 час 12 минут. Годом ранее выступление заняло полтора часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации - около 48 минут.

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совет федерации рф, россия, федеральное собрание рф, владимир путин, политика