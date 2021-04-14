https://ria.ru/20210414/poselok-1728258123.html

Небольшой поселок начали сносить в Сургутском районе ХМАО

Небольшой поселок начали сносить в Сургутском районе ХМАО

Дома в небольшом поселке ГПЗ в Сургутском районе ХМАО начали сносить из-за небезопасного расположения между двумя заводами, жителей переселили в соседний... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:37

2021-04-14T15:37

2021-04-14T16:44

ханты-мансийский автономный округ

жилье

солнечный

сургут

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 апр - РИА Новости. Дома в небольшом поселке ГПЗ в Сургутском районе ХМАО начали сносить из-за небезопасного расположения между двумя заводами, жителей переселили в соседний населенный пункт, информирует пресс-служба администрации района.Ранее в муниципалитете сообщали РИА Новости, что небольшой поселок ГПЗ расположен в непосредственной близости от промышленных объектов, связанных с газопереработкой, поэтому районные власти приняли решение переселить жителей в соседнее поселение Солнечный. Для этого в населенном пункте, в частности, построили 16-этажный дом.В прошлом году практически всех жителей ГПЗ пересели в новостройку в Солнечном, вместо квартир в аварийных деревянных двухэтажках они получили капитальное жилье. По словам главы района Андрея Трубецкого, для муниципалитета снос целого поселка - событие неординарное, причем расселение жителей произошло в максимально короткий срок."Для района это очень значимо: одномоментно, не в течение 2-3 лет, а фактически в течение полугода был расселен пусть небольшой, но поселок... Десять домов переселено, более 300 человек переехали в новые дома", - цитирует Трубецкого пресс-служба.Согласно данным муниципалитета, в оставшихся двух домах на территории поселка ГПЗ по-прежнему проживают люди - около 130 человек. Здания не являются аварийными, поэтому властям необходимо найти основание для их расселения. Для этого создана рабочая группа. В администрации поселения подчеркивают, что расселять граждан будут "в любом случае".

https://ria.ru/20210413/pervoklassnik-1728156546.html

https://ria.ru/20210405/treschina-1604250741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, солнечный, сургут