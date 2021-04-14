https://ria.ru/20210414/portugaliya-1728275540.html

В Португалии ликвидировали государственный орган из-за смерти украинца

В Португалии ликвидировали государственный орган из-за смерти украинца

Португальская Служба по делам иностранцев и границам (SEF) расформирована в связи с судебным разбирательством об убийстве гражданина Украины, такое решение... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T16:50

2021-04-14T16:50

2021-04-14T16:59

португалия

лиссабон (город)

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МАДРИД, 14 апр – РИА Новости. Португальская Служба по делам иностранцев и границам (SEF) расформирована в связи с судебным разбирательством об убийстве гражданина Украины, такое решение приняли власти страны.SEF перестает существовать с сегодняшнего дня, постановление Совета министров было опубликовано в официальном органе правительства. Его компетенции перейдут новому органу – Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.Причиной расформирования SEF стала смерть украинского мигранта Игоря Хоменюка, скончавшегося в марте прошлого года в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Он был задержан, поскольку у него не было визы. В убийстве обвинили трех сотрудников SEF, следствие полагает, что украинца били, сломали ему ребра, что привело к асфиксии и смерти. Миграционные службы заявили о несчастном случае. В декабре прошлого года глава SEF подала в отставку. Суд над обвиняемыми начался в феврале. Несколько дней назад прокуратура сняла с них обвинения в убийстве, сейчас им вменяют преступления против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших за собой смерть.

https://ria.ru/20210413/protesty-1728011935.html

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португалия, лиссабон (город), украина, в мире