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В Португалии ликвидировали государственный орган из-за смерти украинца
В Португалии ликвидировали государственный орган из-за смерти украинца
Португальская Служба по делам иностранцев и границам (SEF) расформирована в связи с судебным разбирательством об убийстве гражданина Украины, такое решение... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T16:50
2021-04-14T16:59
португалия
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украина
в мире
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МАДРИД, 14 апр – РИА Новости. Португальская Служба по делам иностранцев и границам (SEF) расформирована в связи с судебным разбирательством об убийстве гражданина Украины, такое решение приняли власти страны.SEF перестает существовать с сегодняшнего дня, постановление Совета министров было опубликовано в официальном органе правительства. Его компетенции перейдут новому органу – Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.Причиной расформирования SEF стала смерть украинского мигранта Игоря Хоменюка, скончавшегося в марте прошлого года в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Он был задержан, поскольку у него не было визы. В убийстве обвинили трех сотрудников SEF, следствие полагает, что украинца били, сломали ему ребра, что привело к асфиксии и смерти. Миграционные службы заявили о несчастном случае. В декабре прошлого года глава SEF подала в отставку. Суд над обвиняемыми начался в феврале. Несколько дней назад прокуратура сняла с них обвинения в убийстве, сейчас им вменяют преступления против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших за собой смерть.
https://ria.ru/20210413/protesty-1728011935.html
португалия
лиссабон (город)
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португалия, лиссабон (город), украина, в мире

В Португалии ликвидировали государственный орган из-за смерти украинца

16:50 14.04.2021 (обновлено: 16:59 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТорговая площадь (Праса-ду-Комерсиу) в Лиссабоне
Торговая площадь (Праса-ду-Комерсиу) в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МАДРИД, 14 апр – РИА Новости. Португальская Служба по делам иностранцев и границам (SEF) расформирована в связи с судебным разбирательством об убийстве гражданина Украины, такое решение приняли власти страны.
SEF перестает существовать с сегодняшнего дня, постановление Совета министров было опубликовано в официальном органе правительства. Его компетенции перейдут новому органу – Службе по делам иностранцев и убежища, которая не будет обладать полицейскими функциями.
Участники акции протеста возле торгового центра в городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 09:02
В Миннесоте протесты после убийства Данте Райта переросли в мародерство
Причиной расформирования SEF стала смерть украинского мигранта Игоря Хоменюка, скончавшегося в марте прошлого года в следственном изоляторе аэропорта Лиссабона. Он был задержан, поскольку у него не было визы. В убийстве обвинили трех сотрудников SEF, следствие полагает, что украинца били, сломали ему ребра, что привело к асфиксии и смерти. Миграционные службы заявили о несчастном случае. В декабре прошлого года глава SEF подала в отставку. Суд над обвиняемыми начался в феврале. Несколько дней назад прокуратура сняла с них обвинения в убийстве, сейчас им вменяют преступления против физической неприкосновенности при отягчающих обстоятельствах, повлекших за собой смерть.
 
ПортугалияЛиссабон (город)УкраинаВ мире
 
 
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