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Центр Гамалеи готов помочь другим производителям с очисткой вакцин
Центр Гамалеи готов помочь другим производителям с очисткой вакцин
Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь минимизировать риски побочных эффектов, следует из... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:26
2021-04-14T18:03
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь минимизировать риски побочных эффектов, следует из заявления центра, опубликованного на официальном сайте "Спутника V".Качество и безопасность вакцины "Cпутник V" в том числе обеспечивается тем, что при производстве, в отличие от других вакцин, используется технология 4-стадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации, уточняется в материале.
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вакцина "спутник v", здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

Центр Гамалеи готов помочь другим производителям с очисткой вакцин

17:26 14.04.2021 (обновлено: 18:03 14.04.2021)
 
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь минимизировать риски побочных эффектов, следует из заявления центра, опубликованного на официальном сайте "Спутника V".
"Центр "Гамалеи" готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь им минимизировать риск побочных эффектов во время вакцинации", - говорится в сообщении.
Качество и безопасность вакцины "Cпутник V" в том числе обеспечивается тем, что при производстве, в отличие от других вакцин, используется технология 4-стадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации, уточняется в материале.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииРоссияНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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