https://ria.ru/20210414/pomosch-1728284224.html

Центр Гамалеи готов помочь другим производителям с очисткой вакцин

Центр Гамалеи готов помочь другим производителям с очисткой вакцин

Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь минимизировать риски побочных эффектов, следует из... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:26

2021-04-14T17:26

2021-04-14T18:03

вакцина "спутник v"

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь минимизировать риски побочных эффектов, следует из заявления центра, опубликованного на официальном сайте "Спутника V".Качество и безопасность вакцины "Cпутник V" в том числе обеспечивается тем, что при производстве, в отличие от других вакцин, используется технология 4-стадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации, уточняется в материале.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)