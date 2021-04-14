https://ria.ru/20210414/pomosch-1728284224.html
Центр Гамалеи готов помочь другим производителям с очисткой вакцин
Центр Гамалеи готов помочь другим производителям с очисткой вакцин
Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь минимизировать риски побочных эффектов, следует из... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:26
2021-04-14T17:26
2021-04-14T18:03
вакцина "спутник v"
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_dd1ff8f2894fe4cbaee7ec148b009ef3.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Центр Гамалеи готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь минимизировать риски побочных эффектов, следует из заявления центра, опубликованного на официальном сайте "Спутника V".Качество и безопасность вакцины "Cпутник V" в том числе обеспечивается тем, что при производстве, в отличие от других вакцин, используется технология 4-стадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации, уточняется в материале.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594276507_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_96f746423c43bf22f3caf2981f1b9b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)