https://ria.ru/20210414/polk-1728208249.html

В Кремле ответили на вопрос о проведении "Бессмертного полка"

В Кремле ответили на вопрос о проведении "Бессмертного полка"

Формат проведения "Бессмертного полка" будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций и решений санитарных властей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:04

2021-04-14T12:04

2021-04-14T12:09

россия

смоленская область

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

бессмертный полк

коронавирусы

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Формат проведения "Бессмертного полка" будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций и решений санитарных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы слышали заявление организаторов "Бессмертного полка" о том, что они готовят акцию. Но все параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть - окончательные параметры - будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка", - сказал он журналистам.На вопрос, есть ли примерные сроки, которые определят формат акции, Песков ответил, что "это вопрос к организаторам"."Именно они находятся в контакте с санитарными властями", - пояснил он.Движение "Бессмертный полк России" – всенародное движение, появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. Сегодня "Бессмертный полк России" объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.

https://ria.ru/20210325/shestvie-1602796546.html

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2021

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россия, смоленская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бессмертный полк, коронавирусы, дмитрий песков, общество