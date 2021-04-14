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https://ria.ru/20210414/polk-1728208249.html
В Кремле ответили на вопрос о проведении "Бессмертного полка"
В Кремле ответили на вопрос о проведении "Бессмертного полка"
Формат проведения "Бессмертного полка" будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций и решений санитарных властей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:04
2021-04-14T12:09
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общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Формат проведения "Бессмертного полка" будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций и решений санитарных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы слышали заявление организаторов "Бессмертного полка" о том, что они готовят акцию. Но все параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть - окончательные параметры - будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка", - сказал он журналистам.На вопрос, есть ли примерные сроки, которые определят формат акции, Песков ответил, что "это вопрос к организаторам"."Именно они находятся в контакте с санитарными властями", - пояснил он.Движение "Бессмертный полк России" – всенародное движение, появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. Сегодня "Бессмертный полк России" объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.
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россия, смоленская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бессмертный полк, коронавирусы, дмитрий песков, общество

В Кремле ответили на вопрос о проведении "Бессмертного полка"

12:04 14.04.2021 (обновлено: 12:09 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Формат проведения "Бессмертного полка" будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций и решений санитарных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы слышали заявление организаторов "Бессмертного полка" о том, что они готовят акцию. Но все параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть - окончательные параметры - будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка", - сказал он журналистам.
На вопрос, есть ли примерные сроки, которые определят формат акции, Песков ответил, что "это вопрос к организаторам".
"Именно они находятся в контакте с санитарными властями", - пояснил он.
Движение "Бессмертный полк России" – всенародное движение, появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. Сегодня "Бессмертный полк России" объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.
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