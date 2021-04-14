https://ria.ru/20210414/polk-1728208249.html
В Кремле ответили на вопрос о проведении "Бессмертного полка"
В Кремле ответили на вопрос о проведении "Бессмертного полка"
Формат проведения "Бессмертного полка" будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций и решений санитарных властей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:04
2021-04-14T12:04
2021-04-14T12:09
россия
смоленская область
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
бессмертный полк
коронавирусы
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574453400_688:0:4171:1959_1920x0_80_0_0_835007447a5f92a2078c91c18c1d7b9b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Формат проведения "Бессмертного полка" будет зависеть от эпидемиологической ситуации и рекомендаций и решений санитарных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы слышали заявление организаторов "Бессмертного полка" о том, что они готовят акцию. Но все параметры проведения этой акции, конечно, будут зависеть - окончательные параметры - будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка", - сказал он журналистам.На вопрос, есть ли примерные сроки, которые определят формат акции, Песков ответил, что "это вопрос к организаторам"."Именно они находятся в контакте с санитарными властями", - пояснил он.Движение "Бессмертный полк России" – всенародное движение, появившееся по инициативе самих граждан. В 2015 году за создание высказались представители 60 регионов страны, собравшиеся на съезде в городе воинской славы Вязьме Смоленской области. Сегодня "Бессмертный полк России" объединяет 78 региональных отделений и более 200 международных координаторов на всех континентах.
https://ria.ru/20210325/shestvie-1602796546.html
россия
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574453400_1559:0:4171:1959_1920x0_80_0_0_cb6bd72a2d0f06c3e0a1682b392902dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бессмертный полк, коронавирусы, дмитрий песков, общество