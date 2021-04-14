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Бирюков: пик паводков в Москве пройден, подтоплений не допущено
Бирюков: пик паводков в Москве пройден, подтоплений не допущено
Пик паводков в Москве пройден, подтоплений на улично-дорожной сети и в жилом и нежилом фонде не допущено, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, чьи... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:33
2021-04-14T14:33
2021-04-14T14:33
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пик паводков в Москве пройден, подтоплений на улично-дорожной сети и в жилом и нежилом фонде не допущено, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пик паводков в столице пройден. Подтоплений на территории города – как на улично-дорожной сети, так и в жилом и нежилом фонде – не допущено",- сказал Бирюков.Отмечается, что вопрос безаварийного пропуска паводковых вод и прохождения весеннего половодья на территории столицы находится на особом контроле комплекса городского хозяйства Москвы."Прямо сейчас на территории поселения Вороновское в ТиНАО начались противопаводковые учения. В них задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе воздушные суда и беспилотники",- говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва