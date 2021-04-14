https://ria.ru/20210414/podtopleniya-1728242480.html

Бирюков: пик паводков в Москве пройден, подтоплений не допущено

Бирюков: пик паводков в Москве пройден, подтоплений не допущено

Пик паводков в Москве пройден, подтоплений на улично-дорожной сети и в жилом и нежилом фонде не допущено, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, чьи... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:33

2021-04-14T14:33

2021-04-14T14:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пик паводков в Москве пройден, подтоплений на улично-дорожной сети и в жилом и нежилом фонде не допущено, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пик паводков в столице пройден. Подтоплений на территории города – как на улично-дорожной сети, так и в жилом и нежилом фонде – не допущено",- сказал Бирюков.Отмечается, что вопрос безаварийного пропуска паводковых вод и прохождения весеннего половодья на территории столицы находится на особом контроле комплекса городского хозяйства Москвы."Прямо сейчас на территории поселения Вороновское в ТиНАО начались противопаводковые учения. В них задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе воздушные суда и беспилотники",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210414/navigatsiya-1728202086.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва