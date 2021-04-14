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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210414/podtopleniya-1728242480.html
Бирюков: пик паводков в Москве пройден, подтоплений не допущено
Бирюков: пик паводков в Москве пройден, подтоплений не допущено
Пик паводков в Москве пройден, подтоплений на улично-дорожной сети и в жилом и нежилом фонде не допущено, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, чьи... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:33
2021-04-14T14:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пик паводков в Москве пройден, подтоплений на улично-дорожной сети и в жилом и нежилом фонде не допущено, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Пик паводков в столице пройден. Подтоплений на территории города – как на улично-дорожной сети, так и в жилом и нежилом фонде – не допущено",- сказал Бирюков.Отмечается, что вопрос безаварийного пропуска паводковых вод и прохождения весеннего половодья на территории столицы находится на особом контроле комплекса городского хозяйства Москвы."Прямо сейчас на территории поселения Вороновское в ТиНАО начались противопаводковые учения. В них задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе воздушные суда и беспилотники",- говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: пик паводков в Москве пройден, подтоплений не допущено

14:33 14.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пик паводков в Москве пройден, подтоплений на улично-дорожной сети и в жилом и нежилом фонде не допущено, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Пик паводков в столице пройден. Подтоплений на территории города – как на улично-дорожной сети, так и в жилом и нежилом фонде – не допущено",- сказал Бирюков.
Отмечается, что вопрос безаварийного пропуска паводковых вод и прохождения весеннего половодья на территории столицы находится на особом контроле комплекса городского хозяйства Москвы.
"Прямо сейчас на территории поселения Вороновское в ТиНАО начались противопаводковые учения. В них задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе воздушные суда и беспилотники",- говорится в сообщении.
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