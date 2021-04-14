Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Воронежская область
https://ria.ru/20210414/podderzhka-1728237487.html
В Воронежской области рассказали о мерах экономической поддержки
В Воронежской области рассказали о мерах экономической поддержки
Почти 100 мер экономической поддержки граждан и бизнеса принято в пандемию в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:12
2021-04-14T14:12
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573044751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db89dcc24b31a77d30bd3fa7ef50cab.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Почти 100 мер экономической поддержки граждан и бизнеса принято в пандемию в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.В период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в Воронежской области было принято 95 мер поддержки граждан и бизнеса как на федеральном, так и региональном уровне. Для предприятий Воронежской области действовало 66 мер, из которых 29 были финансовыми и 37 организационными. Для граждан было разработано 29 различных социальных мер, в том числе 15 финансовых.Как отмечает дума, главный акцент был сделан на субъекты малого и среднего предпринимательства, поскольку в наибольшей мере пострадал частный бизнес, представляющий услуги населению. На федеральном уровне был определен перечень наиболее пострадавших отраслей, которые являлись получателями максимального количества мер поддержки. В Воронежской области в эту категорию попало более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью занятых почти 50 тысяч человек.Всего в 2020 году мерами господдержки воспользовались более 20 тысяч субъектов малого бизнеса из пострадавших отраслей. Общая сумма поддержки бизнеса по федеральным мерам составила порядка 19,5 миллиарда рублей. Федеральные меры были дополнены региональными. Депутаты Воронежской областной думы утвердили льготы по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход, налогу на имущество для арендодателей торговых и бизнес-центров.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, в системе поддержки населения в приоритете была поддержка семей с детьми и граждан, потерявших работу."Общий объем дополнительных мер поддержки населения превысил 13 миллиардов рублей. Сюда вошли увеличенные пособия по безработице, получателями которых стали более 33 тысяч граждан, а объем поддержки составил более 700 миллионов рублей, выплаты семьям безработных на детей (мерой воспользовались более 27 тысяч семей на сумму 380 миллионов рублей). Дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты на детей составили около 12 миллиардов рублей", - сказал Нетёсов.Кроме того, около 8 тысяч заемщиков получили ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5%. Объем таких заимствований составил в регионе около 12,5 миллиарда рублей. Как отмечает облдума, реализация комплекса мер в целом смягчила негативные последствия распространения COVID-19 в регионе и предотвратила коллапс в экономике."По итогам 2020 года спад в региональной экономике будет менее глубоким, чем в целом по РФ. При этом стабилизируется ситуация и на рынке труда. Если по итогам 2020 года число безработных в регионе составляло 35,8 тысячи человек, то по данным на начало апреля текущего года - уже 22,9 тысячи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210408/eskizy-1727431519.html
https://ria.ru/20210331/stroitelstvo-1603612417.html
россия
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573044751_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47a6ba85957ff3e6b885f982b6ebbfcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика

В Воронежской области рассказали о мерах экономической поддержки

14:12 14.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской областиЗдание Воронежской областной думы
Здание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой областной думы Воронежской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Почти 100 мер экономической поддержки граждан и бизнеса принято в пандемию в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.
В период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в Воронежской области было принято 95 мер поддержки граждан и бизнеса как на федеральном, так и региональном уровне. Для предприятий Воронежской области действовало 66 мер, из которых 29 были финансовыми и 37 организационными. Для граждан было разработано 29 различных социальных мер, в том числе 15 финансовых.
Как отмечает дума, главный акцент был сделан на субъекты малого и среднего предпринимательства, поскольку в наибольшей мере пострадал частный бизнес, представляющий услуги населению. На федеральном уровне был определен перечень наиболее пострадавших отраслей, которые являлись получателями максимального количества мер поддержки. В Воронежской области в эту категорию попало более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью занятых почти 50 тысяч человек.
Всего в 2020 году мерами господдержки воспользовались более 20 тысяч субъектов малого бизнеса из пострадавших отраслей. Общая сумма поддержки бизнеса по федеральным мерам составила порядка 19,5 миллиарда рублей. Федеральные меры были дополнены региональными. Депутаты Воронежской областной думы утвердили льготы по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход, налогу на имущество для арендодателей торговых и бизнес-центров.
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 19:20Воронежская область
Населенные пункты в Воронежской области благоустроят по эскизам жителей
Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, в системе поддержки населения в приоритете была поддержка семей с детьми и граждан, потерявших работу.
"Общий объем дополнительных мер поддержки населения превысил 13 миллиардов рублей. Сюда вошли увеличенные пособия по безработице, получателями которых стали более 33 тысяч граждан, а объем поддержки составил более 700 миллионов рублей, выплаты семьям безработных на детей (мерой воспользовались более 27 тысяч семей на сумму 380 миллионов рублей). Дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты на детей составили около 12 миллиардов рублей", - сказал Нетёсов.
Кроме того, около 8 тысяч заемщиков получили ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5%. Объем таких заимствований составил в регионе около 12,5 миллиарда рублей. Как отмечает облдума, реализация комплекса мер в целом смягчила негативные последствия распространения COVID-19 в регионе и предотвратила коллапс в экономике.
"По итогам 2020 года спад в региональной экономике будет менее глубоким, чем в целом по РФ. При этом стабилизируется ситуация и на рынке труда. Если по итогам 2020 года число безработных в регионе составляло 35,8 тысячи человек, то по данным на начало апреля текущего года - уже 22,9 тысячи", - говорится в сообщении.
Спортивно-оздоровительный центр Аквамарин в Воронеже - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:21Воронежская область
В Воронежской области рассказали о строительстве спортсооружений
 
Воронежская областьРоссияВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37Вильфанд рассказал, как аномально теплый апрель повлияет на природу
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
Лента новостейМолния