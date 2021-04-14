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В Воронежской области рассказали о мерах экономической поддержки

В Воронежской области рассказали о мерах экономической поддержки

Почти 100 мер экономической поддержки граждан и бизнеса принято в пандемию в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:12

2021-04-14T14:12

2021-04-14T14:12

воронежская область

россия

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

экономика

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Почти 100 мер экономической поддержки граждан и бизнеса принято в пандемию в Воронежской области, сообщает Воронежская областная дума.В период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в Воронежской области было принято 95 мер поддержки граждан и бизнеса как на федеральном, так и региональном уровне. Для предприятий Воронежской области действовало 66 мер, из которых 29 были финансовыми и 37 организационными. Для граждан было разработано 29 различных социальных мер, в том числе 15 финансовых.Как отмечает дума, главный акцент был сделан на субъекты малого и среднего предпринимательства, поскольку в наибольшей мере пострадал частный бизнес, представляющий услуги населению. На федеральном уровне был определен перечень наиболее пострадавших отраслей, которые являлись получателями максимального количества мер поддержки. В Воронежской области в эту категорию попало более 27 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью занятых почти 50 тысяч человек.Всего в 2020 году мерами господдержки воспользовались более 20 тысяч субъектов малого бизнеса из пострадавших отраслей. Общая сумма поддержки бизнеса по федеральным мерам составила порядка 19,5 миллиарда рублей. Федеральные меры были дополнены региональными. Депутаты Воронежской областной думы утвердили льготы по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход, налогу на имущество для арендодателей торговых и бизнес-центров.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, в системе поддержки населения в приоритете была поддержка семей с детьми и граждан, потерявших работу."Общий объем дополнительных мер поддержки населения превысил 13 миллиардов рублей. Сюда вошли увеличенные пособия по безработице, получателями которых стали более 33 тысяч граждан, а объем поддержки составил более 700 миллионов рублей, выплаты семьям безработных на детей (мерой воспользовались более 27 тысяч семей на сумму 380 миллионов рублей). Дополнительные ежемесячные и единовременные выплаты на детей составили около 12 миллиардов рублей", - сказал Нетёсов.Кроме того, около 8 тысяч заемщиков получили ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5%. Объем таких заимствований составил в регионе около 12,5 миллиарда рублей. Как отмечает облдума, реализация комплекса мер в целом смягчила негативные последствия распространения COVID-19 в регионе и предотвратила коллапс в экономике."По итогам 2020 года спад в региональной экономике будет менее глубоким, чем в целом по РФ. При этом стабилизируется ситуация и на рынке труда. Если по итогам 2020 года число безработных в регионе составляло 35,8 тысячи человек, то по данным на начало апреля текущего года - уже 22,9 тысячи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210408/eskizy-1727431519.html

https://ria.ru/20210331/stroitelstvo-1603612417.html

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россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика