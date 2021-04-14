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Поляки высказались об "искусной победе Путина" после беседы с Байденом
Поляки высказались об "искусной победе Путина" после беседы с Байденом
Читатели польского издания Interia сочли инициативу американского президента Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным достижением российского лидера. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:59
2021-04-14T19:50
россия
джо байден
владимир путин
польша
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели польского издания Interia сочли инициативу американского президента Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным достижением российского лидера. "Ха-ха, Путин уже одержал победу", — высказался один из читателей."Путин — искусный игрок", — поддержал его другой пользователь.При этом некоторые припомнили, что ранее Байден позволял себе резкие высказывания в адрес российского коллеги."Он хочет встречи, чтобы принести извинения? Смешные эти американцы", — поинтересовались в комментариях."А зачем Путину встречаться с Байденом? &lt;…&gt; У Байдена нет ничего", — порассуждал пользователь."Теперь (Байден. — Прим. ред.) ищет встречи. Странно выглядит их политика", — отметил читатель.Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся накануне. Американский президент пригласил российского коллегу на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения спектра вопросов между двумя странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, джо байден, владимир путин, польша, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Поляки высказались об "искусной победе Путина" после беседы с Байденом

14:59 14.04.2021 (обновлено: 19:50 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели польского издания Interia сочли инициативу американского президента Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным достижением российского лидера.
"Ха-ха, Путин уже одержал победу", — высказался один из читателей.
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Рубль резко усилил рост после разговора Путина и Байдена
"Путин — искусный игрок", — поддержал его другой пользователь.
При этом некоторые припомнили, что ранее Байден позволял себе резкие высказывания в адрес российского коллеги.
"Он хочет встречи, чтобы принести извинения? Смешные эти американцы", — поинтересовались в комментариях.
"А зачем Путину встречаться с Байденом? <…> У Байдена нет ничего", — порассуждал пользователь.
"Теперь (Байден. — Прим. ред.) ищет встречи. Странно выглядит их политика", — отметил читатель.
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся накануне. Американский президент пригласил российского коллегу на саммит "в ближайшие месяцы" для обсуждения спектра вопросов между двумя странами. Беседа прошла по инициативе Вашингтона.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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