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Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский
Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский
Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский умер на 72-м году жизни, сообщила Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:04
2021-04-14T17:04
2021-04-14T17:04
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский умер на 72-м году жизни, сообщила Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России.Александр Анненский, сын режиссера и сценариста Исидора Анненского, родился в Москве 26 февраля 1950 года, окончил сценарный факультет ВГИК. Был генеральным директором и главным редактором собственного издательского объединения "Глобус", а также первым заместителем председателя Комитета московских литераторов.
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россия, вгик, москва