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Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский

Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский

Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский умер на 72-м году жизни, сообщила Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:04

2021-04-14T17:04

2021-04-14T17:04

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россия

вгик

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский умер на 72-м году жизни, сообщила Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России.Александр Анненский, сын режиссера и сценариста Исидора Анненского, родился в Москве 26 февраля 1950 года, окончил сценарный факультет ВГИК. Был генеральным директором и главным редактором собственного издательского объединения "Глобус", а также первым заместителем председателя Комитета московских литераторов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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