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Культура
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Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский
Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский
Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский умер на 72-м году жизни, сообщила Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России. РИА Новости, 14.04.2021
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский умер на 72-м году жизни, сообщила Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России.Александр Анненский, сын режиссера и сценариста Исидора Анненского, родился в Москве 26 февраля 1950 года, окончил сценарный факультет ВГИК. Был генеральным директором и главным редактором собственного издательского объединения "Глобус", а также первым заместителем председателя Комитета московских литераторов.
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россия, вгик, москва

Умер писатель и кинодраматург Александр Анненский

17:04 14.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Valentina Mitro / Писатель и кинодраматург Александр Анненский
Писатель и кинодраматург Александр Анненский - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Valentina Mitro /
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Писатель, публицист и кинодраматург Александр Анненский умер на 72-м году жизни, сообщила Гильдия кинодраматургов Союза кинематографистов России.

"Ушел из жизни российский кинодраматург, писатель, публицист, член Союза кинематографистов России Анненский Александр Исидорович", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.

Александр Анненский, сын режиссера и сценариста Исидора Анненского, родился в Москве 26 февраля 1950 года, окончил сценарный факультет ВГИК. Был генеральным директором и главным редактором собственного издательского объединения "Глобус", а также первым заместителем председателя Комитета московских литераторов.
 
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