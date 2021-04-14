https://ria.ru/20210414/pfizer-1728170090.html

Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации

Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации

Компания Pfizer сообщила, что не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений, связанного с применением их с BioNTech вакцины от... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T02:42

2021-04-14T02:42

2021-04-14T02:43

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

вашингтон

pfizer, inc.

johnson & johnson

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Компания Pfizer сообщила, что не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений, связанного с применением их с BioNTech вакцины от коронавируса.Компания отметила, что анализировались данные по всем побочным эффектам после вакцины, о которых сообщалось до 27 марта 2021 года.Это заявление компании появилось на фоне приостановки использования вакцины Johnson & Johnson после единичных случаев образования тромбов.Ранее FDA и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) сообщили, что изучают шесть случаев появления тромбов после прививки препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Из соображений предосторожности было рекомендовано приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом. Сообщалось, что все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась.

https://ria.ru/20210414/moderna-1728166945.html

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2021

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, вашингтон, pfizer, inc., johnson & johnson, сша, в мире