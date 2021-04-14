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Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
Компания Pfizer сообщила, что не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений, связанного с применением их с BioNTech вакцины от... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T02:42
2021-04-14T02:43
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
вашингтон
pfizer, inc.
johnson & johnson
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Компания Pfizer сообщила, что не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений, связанного с применением их с BioNTech вакцины от коронавируса.Компания отметила, что анализировались данные по всем побочным эффектам после вакцины, о которых сообщалось до 27 марта 2021 года.Это заявление компании появилось на фоне приостановки использования вакцины Johnson &amp; Johnson после единичных случаев образования тромбов.Ранее FDA и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) сообщили, что изучают шесть случаев появления тромбов после прививки препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson &amp; Johnson. Из соображений предосторожности было рекомендовано приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом. Сообщалось, что все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, вашингтон, pfizer, inc., johnson & johnson, сша, в мире

Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации

02:42 14.04.2021 (обновлено: 02:43 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Компания Pfizer сообщила, что не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений, связанного с применением их с BioNTech вакцины от коронавируса.

"Распространив по всему миру свыше 200 миллионов доз, Pfizer провела широкую оценку текущих совокупных показателей безопасности вакцины Pfizer/BioNTech BNT162b2, которая не предоставила оснований, чтобы заключить, что артериальные или венозные тромбоэмболические осложнения с тромбоцитопенией или без нее являются риском, ассоциирующимся с использованием нашей вакцины от COVID-19", - говорится в заявлении Pfizer в Twitter.

Компания отметила, что анализировались данные по всем побочным эффектам после вакцины, о которых сообщалось до 27 марта 2021 года.
Это заявление компании появилось на фоне приостановки использования вакцины Johnson & Johnson после единичных случаев образования тромбов.
Ранее FDA и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) сообщили, что изучают шесть случаев появления тромбов после прививки препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Из соображений предосторожности было рекомендовано приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом. Сообщалось, что все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась.
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Вакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19ВашингтонPfizer, Inc.Johnson & JohnsonСШАВ мире
 
 
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