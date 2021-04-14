https://ria.ru/20210414/perevody-1728229083.html

Система быстрых платежей позволит переводить деньги в Белоруссию

Система быстрых платежей позволит переводить деньги в Белоруссию

Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:37

2021-04-14T13:37

2021-04-14T13:37

россия

система быстрых платежей (сбп)

центральный банк рф (цб рф)

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html

россия

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), белоруссия, экономика