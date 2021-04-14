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Система быстрых платежей позволит переводить деньги в Белоруссию
Система быстрых платежей позволит переводить деньги в Белоруссию
Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:37
2021-04-14T13:37
2021-04-14T13:37
россия
система быстрых платежей (сбп)
центральный банк рф (цб рф)
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП), а также переводить деньги с карты на карту, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
https://ria.ru/20210329/komissiya-1603326786.html
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россия, система быстрых платежей (сбп), центральный банк рф (цб рф), белоруссия, экономика