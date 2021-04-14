https://ria.ru/20210414/pentagon-1728326714.html

Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана

Глава Пентагона прокомментировал вывод войск из Афганистана

Глава Пентагона Ллойд Остин в свете предстоящего вывода американских войск из Афганистана заявил, что те "выполнили свою задачу" в этой стране. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:32

2021-04-14T22:32

2021-04-14T23:54

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин в свете предстоящего вывода американских войск из Афганистана заявил, что те "выполнили свою задачу" в этой стране."Наши войска завершили выполнение задачи, которая была возложена на них, когда их отправили в Афганистан", - сказал глава оборонного ведомства США на пресс-конференции в НАТО. Он отметил, что за время нахождения в Афганистане американские военные "не только значительно преуменьшили угрозу", которую представляют для США террористические группировки, но также "сделали возможным прогресс в сфере экономики, гражданского общества и политики".Предстоящий вывод оставшихся вооруженных сил США из Афганистана позволит Вашингтону сосредоточиться на других вызовах, а также восстановить свои союзы, добавил Ллойд Остин.Он добавил, что в качестве "вызова номер один" США рассматривают Китай, который "стремится изменить мировой порядок". Вашингтон регулярно заявляет о том, что воспринимает Пекин как своего первоочерёдного оппонента в торговой и технологической сферах, указывая, что его действия идут вразрез с национальными интересами США.Вслед за Китаем шеф Пентагона упомянул Россию, призвав ее уважать территориальную целостность Украины и отказаться от "агрессивных и провокационных действий". Напряжённость на границе Украины и РФ вызвала пристальное внимание в Вашингтоне и стала одной из самых обсуждаемых международных тем в американских официальных кругах. Москва неоднократно отвергала все обвинения.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана. Заявлено, что вывод будет идти в полной координации с союзниками и партнерами.

https://ria.ru/20210414/nato-1728324853.html

https://ria.ru/20210414/afganistan-1728313130.html

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ллойд остин, министерство обороны сша, афганистан, сша, в мире