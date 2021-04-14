https://ria.ru/20210414/pashinyan-1728289982.html
Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля
Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:48
2021-04-14T17:48
2021-04-14T17:49
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских выборов.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера."Я собираюсь подать в отставку в последней декаде апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция "Мой шаг" выдвинет мою кандидатуру, как этого требует положение конституции. Другие фракции кандидатов не предложат и "Мой шаг" меня не изберет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, тоже самое произойдет и во второй раз, после чего парламент будет считаться распущенным и на 20 июня будут назначены внеочередные парламентские выборы.При этом он предостерег политические силы от нарушений договоренностей. "Если политсилы попытаются отклониться от политических договоренностей, то совершат политическое самоубийство. "Мой шаг" изберет меня премьером и тема будет закрыта", - сказал Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.
https://ria.ru/20210411/pashinyan-1727773146.html
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости.
Премьер Армении Никол Пашинян
заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских выборов.
Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
"Я собираюсь подать в отставку в последней декаде апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция "Мой шаг" выдвинет мою кандидатуру, как этого требует положение конституции. Другие фракции кандидатов не предложат и "Мой шаг" меня не изберет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, тоже самое произойдет и во второй раз, после чего парламент будет считаться распущенным и на 20 июня будут назначены внеочередные парламентские выборы.
При этом он предостерег политические силы от нарушений договоренностей. "Если политсилы попытаются отклониться от политических договоренностей, то совершат политическое самоубийство. "Мой шаг" изберет меня премьером и тема будет закрыта", - сказал Пашинян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване
после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении
, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.