https://ria.ru/20210414/pashinyan-1728289982.html

Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля

Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:48

2021-04-14T17:48

2021-04-14T17:49

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских выборов.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера."Я собираюсь подать в отставку в последней декаде апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция "Мой шаг" выдвинет мою кандидатуру, как этого требует положение конституции. Другие фракции кандидатов не предложат и "Мой шаг" меня не изберет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, тоже самое произойдет и во второй раз, после чего парламент будет считаться распущенным и на 20 июня будут назначены внеочередные парламентские выборы.При этом он предостерег политические силы от нарушений договоренностей. "Если политсилы попытаются отклониться от политических договоренностей, то совершат политическое самоубийство. "Мой шаг" изберет меня премьером и тема будет закрыта", - сказал Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.

https://ria.ru/20210411/pashinyan-1727773146.html

https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727052526.html

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире