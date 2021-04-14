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Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля
Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:48
2021-04-14T17:49
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских выборов.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера."Я собираюсь подать в отставку в последней декаде апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция "Мой шаг" выдвинет мою кандидатуру, как этого требует положение конституции. Другие фракции кандидатов не предложат и "Мой шаг" меня не изберет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, тоже самое произойдет и во второй раз, после чего парламент будет считаться распущенным и на 20 июня будут назначены внеочередные парламентские выборы.При этом он предостерег политические силы от нарушений договоренностей. "Если политсилы попытаются отклониться от политических договоренностей, то совершат политическое самоубийство. "Мой шаг" изберет меня премьером и тема будет закрыта", - сказал Пашинян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.
https://ria.ru/20210411/pashinyan-1727773146.html
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Пашинян уйдет в отставку в последней декаде апреля

17:48 14.04.2021 (обновлено: 17:49 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подать в отставку в последней декаде апреля, чтобы запустить механизм проведения внеочередных парламентских выборов.
Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера.
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"Я собираюсь подать в отставку в последней декаде апреля в соответствии с договоренностями с парламентскими силами и президентом республики. После этого для соблюдения необходимых процедур на седьмой день состоятся выборы премьер-министра. Фракция "Мой шаг" выдвинет мою кандидатуру, как этого требует положение конституции. Другие фракции кандидатов не предложат и "Мой шаг" меня не изберет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, тоже самое произойдет и во второй раз, после чего парламент будет считаться распущенным и на 20 июня будут назначены внеочередные парламентские выборы.
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При этом он предостерег политические силы от нарушений договоренностей. "Если политсилы попытаются отклониться от политических договоренностей, то совершат политическое самоубийство. "Мой шаг" изберет меня премьером и тема будет закрыта", - сказал Пашинян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, требуя отставки премьер-министра. Позднее они разобрали часть баррикад.
 
Ситуация в АрменииНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
 
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