https://ria.ru/20210414/otpusk-1728176204.html
В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск отцам новорожденных
В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск отцам новорожденных
Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:35
2021-04-14T07:35
2021-04-14T12:13
россия
антон котяков
иван сухарев
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.Как отмечает Сухарев, в первые дни после родов матери и ребенку требуется особая поддержка и помощь со стороны отца. Сейчас, напомнил он, мужчины могут взять кратковременный отпуск до пяти дней, но его не оплачивают. Автор обращения считает эту идею актуальной, поскольку семьи несут значительные финансовые затраты при подготовке к рождению и после появления ребенка на свет.
https://ria.ru/20210320/otpuska-1602094506.html
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россия, антон котяков, иван сухарев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество