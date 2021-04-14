Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/otpusk-1728176204.html
В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск отцам новорожденных
В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск отцам новорожденных
Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T07:35
2021-04-14T12:13
россия
антон котяков
иван сухарев
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.Как отмечает Сухарев, в первые дни после родов матери и ребенку требуется особая поддержка и помощь со стороны отца. Сейчас, напомнил он, мужчины могут взять кратковременный отпуск до пяти дней, но его не оплачивают. Автор обращения считает эту идею актуальной, поскольку семьи несут значительные финансовые затраты при подготовке к рождению и после появления ребенка на свет.
https://ria.ru/20210320/otpuska-1602094506.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон котяков, иван сухарев, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск отцам новорожденных

07:35 14.04.2021 (обновлено: 12:13 14.04.2021)
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Depositphotos / Fascinadora
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Иван Сухарев предлагает предоставлять отцам дополнительный оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.
Как отмечает Сухарев, в первые дни после родов матери и ребенку требуется особая поддержка и помощь со стороны отца. Сейчас, напомнил он, мужчины могут взять кратковременный отпуск до пяти дней, но его не оплачивают.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней", — говорится в письме депутата.

Автор обращения считает эту идею актуальной, поскольку семьи несут значительные финансовые затраты при подготовке к рождению и после появления ребенка на свет.
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 09:43
В России изменились правила выхода в отпуск для многодетных работников
 
РоссияАнтон КотяковИван СухаревМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния