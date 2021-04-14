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Липецкая область
https://ria.ru/20210414/otdykh-1728242790.html
Порядка 40 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области
Порядка 40 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области
Порядка 40 тысяч детей посетят детские летние лагеря в Липецкой области, откроются практически все загородные лагеря, палаточные и лагеря труда и отдыха,... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:35
2021-04-14T14:35
липецкая область
игорь артамонов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Порядка 40 тысяч детей посетят детские летние лагеря в Липецкой области, откроются практически все загородные лагеря, палаточные и лагеря труда и отдыха, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что летняя оздоровительная кампания в области стартует 1 июня. Планируется открыть 13 загородных, более 360 пришкольных и шесть палаточных лагерей. Приоритетным правом смогут воспользоваться более пяти тысяч детей-сирот, детей из многодетных семей, а также ребята, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.Артамонов отметил, что оздоровительная кампания в Липецкой области будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При этом наполняемость отрядов возрастет до 75 процентов вместо действовавших 50 процентов. Также школьникам разрешат поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами Липецкой области.Массовые занятия, спортивные соревнования и детские праздники будут организованы преимущественно на открытом воздухе, их проведение в закрытых помещениях, как и присутствие родителей, запрещено. На случай появления заболевших или пострадавших от несчастных случаев разработана дорожная карта с перечнем конкретных больниц, где детям будет оказана экстренная медицинская помощь.Для безопасного отдыха детей все загородные оздоровительные лагеря обеспечены автоматической системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, в них проведена полная ревизия сохранности систем жизнеобеспечения, разработаны планы проведения подготовительных работ.
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игорь артамонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), липецкая область, общество

Порядка 40 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области

14:35 14.04.2021
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовДетский отдых в оздоровительном лагере "Парус"
Детский отдых в оздоровительном лагере Парус - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Порядка 40 тысяч детей посетят детские летние лагеря в Липецкой области, откроются практически все загородные лагеря, палаточные и лагеря труда и отдыха, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что летняя оздоровительная кампания в области стартует 1 июня. Планируется открыть 13 загородных, более 360 пришкольных и шесть палаточных лагерей. Приоритетным правом смогут воспользоваться более пяти тысяч детей-сирот, детей из многодетных семей, а также ребята, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.
"Помощь в приобретении путевок получат все, кто в этом нуждается. Забота о детях, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти", – сказал глава администрации Липецкой области.
Артамонов отметил, что оздоровительная кампания в Липецкой области будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При этом наполняемость отрядов возрастет до 75 процентов вместо действовавших 50 процентов. Также школьникам разрешат поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами Липецкой области.
Массовые занятия, спортивные соревнования и детские праздники будут организованы преимущественно на открытом воздухе, их проведение в закрытых помещениях, как и присутствие родителей, запрещено. На случай появления заболевших или пострадавших от несчастных случаев разработана дорожная карта с перечнем конкретных больниц, где детям будет оказана экстренная медицинская помощь.
Для безопасного отдыха детей все загородные оздоровительные лагеря обеспечены автоматической системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, в них проведена полная ревизия сохранности систем жизнеобеспечения, разработаны планы проведения подготовительных работ.
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Липецкая областьИгорь АртамоновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Липецкая областьОбщество
 
 
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