https://ria.ru/20210414/otdykh-1728242790.html

Порядка 40 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области

Порядка 40 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Липецкой области

Порядка 40 тысяч детей посетят детские летние лагеря в Липецкой области, откроются практически все загородные лагеря, палаточные и лагеря труда и отдыха,... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:35

2021-04-14T14:35

2021-04-14T14:35

липецкая область

игорь артамонов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

липецкая область

общество

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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Порядка 40 тысяч детей посетят детские летние лагеря в Липецкой области, откроются практически все загородные лагеря, палаточные и лагеря труда и отдыха, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что летняя оздоровительная кампания в области стартует 1 июня. Планируется открыть 13 загородных, более 360 пришкольных и шесть палаточных лагерей. Приоритетным правом смогут воспользоваться более пяти тысяч детей-сирот, детей из многодетных семей, а также ребята, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.Артамонов отметил, что оздоровительная кампания в Липецкой области будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При этом наполняемость отрядов возрастет до 75 процентов вместо действовавших 50 процентов. Также школьникам разрешат поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами Липецкой области.Массовые занятия, спортивные соревнования и детские праздники будут организованы преимущественно на открытом воздухе, их проведение в закрытых помещениях, как и присутствие родителей, запрещено. На случай появления заболевших или пострадавших от несчастных случаев разработана дорожная карта с перечнем конкретных больниц, где детям будет оказана экстренная медицинская помощь.Для безопасного отдыха детей все загородные оздоровительные лагеря обеспечены автоматической системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения, в них проведена полная ревизия сохранности систем жизнеобеспечения, разработаны планы проведения подготовительных работ.

https://ria.ru/20210413/informatika-1728043752.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), липецкая область, общество