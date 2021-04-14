https://ria.ru/20210414/onkolog-1728252875.html

Онколог оценил заявления о том, что вакцина от COVID-19 уменьшает опухоль

Онколог оценил заявления о том, что вакцина от COVID-19 уменьшает опухоль

Оснований предполагать, что у пациентов с онкологическими заболеваниями после перенесенного коронавируса или после вакцинации от него будет уменьшаться опухоль... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:12

2021-04-14T15:12

2021-04-14T16:33

распространение коронавируса

валерий вечорко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Оснований предполагать, что у пациентов с онкологическими заболеваниями после перенесенного коронавируса или после вакцинации от него будет уменьшаться опухоль или исчезать, нет, многие онкобольные уже перенесли COVID-19, но массового улучшения состояния этих больных нет, заявил РИА Новости руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.Ранее главный врач городской больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко сообщил, что иммунная система организма, вырабатывая Т-клетки для борьбы с коронавирусом, может воспринимать раковые клетки такими же посторонними захватчиками, как и клетки коронавируса, не исключено, что и вакцинация обладает таким же действием.Он отметил, что в медицинской литературе встречал единственное сообщение о том, что у пациентки с лимфомой была некая регрессия после перенесенного коронавируса без какого-либо противоопухолевого лечения. Однако феномен спонтанных регрессий, то есть когда опухоль внезапно без лечения начинает уменьшаться или исчезает, был описан и до коронавирусной эпохи, подчеркнул онколог."Даже если такое произошло, это некий феномен, скорее всего, иммунного характера. Рассчитывать на то, что коронавирусная инфекция или вакцинация будут излечивать пациентов, не приходится, во всяком случае на том уровне данных, который есть сейчас", - уточнил Жуков.

https://ria.ru/20210403/onkolog-1604086431.html

https://ria.ru/20210407/rak-1727216417.html

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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество