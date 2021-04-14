https://ria.ru/20210414/obstrel-1728326050.html
Источник сообщил об обстреле турецкого военного лагеря в Ираке
Источник сообщил об обстреле турецкого военного лагеря в Ираке
Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T22:26
2021-04-14T22:26
2021-04-14T22:41
ирак
турция
эрбиль
иракский курдистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/138243/58/1382435827_0:267:4712:2918_1920x0_80_0_0_88efe09f3c4c80937909f957852e764c.jpg
БАГДАД, 14 апр – РИА Новости. Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Ракета упала на территории военного лагеря турецких ВС в городе Баашика", - сообщил источник. По его словам, данных о пострадавших нет."Еще одна ракета упала в близлежащей деревне, в результате ранен мирный житель", - отметил источник."Ракета также упала в районе аэродрома Эрбиля", - сообщил источник. Между Баашикой и Эрбилем около 90 километров.В феврале в результате ракетного обстрела в Эрбиле в Иракском Курдистане погиб один человек, пострадали девять человек, у некоторых американцев зафиксировано сотрясение мозга. По данным международной коалиции, были выпущены примерно 14 ракет, три из них затронули авиабазу в Эрбиле.
https://ria.ru/20210404/irak-1604172540.html
https://ria.ru/20210403/irak-1604079310.html
ирак
турция
эрбиль
иракский курдистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/138243/58/1382435827_234:0:4479:3184_1920x0_80_0_0_ea344fcfe9c657ac5205f49bca264862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, турция, эрбиль, иракский курдистан, в мире
БАГДАД, 14 апр – РИА Новости.
Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане
подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль
, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Ракета упала на территории военного лагеря турецких ВС в городе Баашика", - сообщил источник. По его словам, данных о пострадавших нет.
"Еще одна ракета упала в близлежащей деревне, в результате ранен мирный житель", - отметил источник.
"Ракета также упала в районе аэродрома Эрбиля", - сообщил источник. Между Баашикой и Эрбилем около 90 километров.
В феврале в результате ракетного обстрела в Эрбиле в Иракском Курдистане погиб один человек, пострадали девять человек, у некоторых американцев зафиксировано сотрясение мозга. По данным международной коалиции, были выпущены примерно 14 ракет, три из них затронули авиабазу в Эрбиле.