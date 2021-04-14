https://ria.ru/20210414/obstrel-1728326050.html

Источник сообщил об обстреле турецкого военного лагеря в Ираке

Источник сообщил об обстреле турецкого военного лагеря в Ираке

Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:26

2021-04-14T22:26

2021-04-14T22:41

ирак

турция

эрбиль

иракский курдистан

в мире

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БАГДАД, 14 апр – РИА Новости. Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Ракета упала на территории военного лагеря турецких ВС в городе Баашика", - сообщил источник. По его словам, данных о пострадавших нет."Еще одна ракета упала в близлежащей деревне, в результате ранен мирный житель", - отметил источник."Ракета также упала в районе аэродрома Эрбиля", - сообщил источник. Между Баашикой и Эрбилем около 90 километров.В феврале в результате ракетного обстрела в Эрбиле в Иракском Курдистане погиб один человек, пострадали девять человек, у некоторых американцев зафиксировано сотрясение мозга. По данным международной коалиции, были выпущены примерно 14 ракет, три из них затронули авиабазу в Эрбиле.

https://ria.ru/20210404/irak-1604172540.html

https://ria.ru/20210403/irak-1604079310.html

ирак

турция

эрбиль

иракский курдистан

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ирак, турция, эрбиль, иракский курдистан, в мире