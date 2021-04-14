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Источник сообщил об обстреле турецкого военного лагеря в Ираке
Источник сообщил об обстреле турецкого военного лагеря в Ираке
Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T22:26
2021-04-14T22:41
ирак
турция
эрбиль
иракский курдистан
в мире
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БАГДАД, 14 апр – РИА Новости. Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Ракета упала на территории военного лагеря турецких ВС в городе Баашика", - сообщил источник. По его словам, данных о пострадавших нет."Еще одна ракета упала в близлежащей деревне, в результате ранен мирный житель", - отметил источник."Ракета также упала в районе аэродрома Эрбиля", - сообщил источник. Между Баашикой и Эрбилем около 90 километров.В феврале в результате ракетного обстрела в Эрбиле в Иракском Курдистане погиб один человек, пострадали девять человек, у некоторых американцев зафиксировано сотрясение мозга. По данным международной коалиции, были выпущены примерно 14 ракет, три из них затронули авиабазу в Эрбиле.
https://ria.ru/20210404/irak-1604172540.html
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ирак, турция, эрбиль, иракский курдистан, в мире

Источник сообщил об обстреле турецкого военного лагеря в Ираке

22:26 14.04.2021 (обновлено: 22:41 14.04.2021)
 
© AP Photo / Aris MessinisТурецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© AP Photo / Aris Messinis
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БАГДАД, 14 апр – РИА Новости. Военный лагерь турецких ВС в Иракском Курдистане подвергся ракетному обстрелу, также удар нанесен по аэродрому города Эрбиль, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Ракета упала на территории военного лагеря турецких ВС в городе Баашика", - сообщил источник. По его словам, данных о пострадавших нет.
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 14:55
Около авиабазы с американскими военными в Ираке упали две ракеты
"Еще одна ракета упала в близлежащей деревне, в результате ранен мирный житель", - отметил источник.
"Ракета также упала в районе аэродрома Эрбиля", - сообщил источник. Между Баашикой и Эрбилем около 90 километров.
Ирак. Город Багдад - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 12:23
В Багдаде совершили покушение на главу военной разведки Ирака
В феврале в результате ракетного обстрела в Эрбиле в Иракском Курдистане погиб один человек, пострадали девять человек, у некоторых американцев зафиксировано сотрясение мозга. По данным международной коалиции, были выпущены примерно 14 ракет, три из них затронули авиабазу в Эрбиле.
 
ИракТурцияЭрбильИракский КурдистанВ мире
 
 
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